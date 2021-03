Puchar Świata w biatlonie. Norwegowie walczą o Kryształową Kulę

Sezon w cieniu rywalizacji o Puchar Świata ratują sobie Francuzi. Tydzień temu trzeci i pierwszy był w Nowym Meście Simon Desthieux, a teraz sprint wygrał Quentin Fillon Maillet. Do rywalizacji nie przystąpił Łotysz Andrejs Rastorgujevs, który został tymczasowo zawieszony za unikanie kontroli antydopingowych.

Indywidualne starty w kalendarzu zostały cztery: dwa biegi pościgowe, sprint oraz bieg masowy. Laegreid traci w klasyfikacji generalnej do Boe 25 punktów, ale jeśli odejmiemy od dorobku obu biatlonistów cztery najsłabsze występy (12., 14., 18. i 22. u pierwszego, 8., 9., 10. i 11. u drugiego) - takie reguły w sezonie pandemicznym ustaliła federacja - to górą będzie młodszy z Norwegów.

Polacy indywidualne starty w tym sezonie już zakończyli. Żaden nasz zawodnik nie zakwalifikował się do sobotniego biegu pościgowego, a na ostatnie zawody - za tydzień, do Oestersund - Biało-Czerwoni nie lecą. To oznacza, że podopieczni Andersa Bartliego zdobyli tej zimy trzy pucharowe punkty. Dwa padły łupem Grzegorza Guzika, a jeden Andrzeja Nędzy-Kubińca.

Puchar Świata

Wyniki: 1. Q. Fillon Maillet (Francja) 22:07.2 (0+0), 2. T. Boe (Norwegia) +11.3 (0+0), 3. L. Hofer +14.8 (0+0)… 75. G. Guzik +2:33.2 (1+1), 89. T. Jakieła +2:51.8 (0+2), 100. A. Nędza-Kubiniec +3:58.8 (2+1), 103. M. Szwajnos +5:12.2 (1+2)

Klasyfikacja generalna (po 22 z 26 startów): 1. J. Boe (Norwegia) 987, 2. S. H. Laegreid (Norwegia) 962, 3. T. Boe (Norwegia) 817… 91. G. Guzik 2, 94. A. Nędza-Kubiniec 1