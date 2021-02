Mistrzostwa świata w biatlonie. Polki w odwrocie

Eckhoff potwierdziła, że zima należy do niej. Norweżka wygrała pięć z dziewięciu ostatnich startów przed mistrzostwami świata, a rywalizację w Pokljuce otworzyła złotem w sztafecie mieszanej. Chevalier-Bouchet medal najważniejszej imprezy zdobyła pierwszy raz w życiu, ale podium to dla niej żadna nowość, bo w przeszłości trzykrotnie wygrywała pucharowe zawody.

Polki spisały się przeciętnie. Kamila Żuk i Monika Hojnisz-Staręga, które kilkanaście dni temu cieszyły się ze złotych medali mistrzostw Europy, zajęły miejsca w trzeciej „dziesiątce”. Obie zdobyły punkty do klasyfikacji generalnej PŚ, ale do podium straciły ponad minutę. To oznacza, że szanse naszych zawodniczek na medal w niedzielnym biegu pościgowym (godz. 15:30) będą niewielkie.