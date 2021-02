Mistrzostwa świata w biatlonie. Monika Hojnisz-Staręga ratuje honor Polek

Davidova, dzięki bezbłędnemu strzelaniu, odniosła największy sukces w karierze. 24-latka jest wyrzutem sumienia Kamili Żuk, bo w rywalizacji juniorskiej to Polka zazwyczaj była górą. Dziś nasza biatlonistka z trudem walczy o pucharowe punkty - tej zimy udało jej się to tylko cztery razy - a Czeszka świętuje złoto zdobyte w najważniejszej imprezie sezonu.

Polki w tegorocznych MŚ spisują się słabo. Niewykluczone, że to także efekt koronawirusa, który przed rozpoczęciem sezonu dopadł naszą kadrę. - Niektórzy przeszli go bardzo ciężko. Ja na szczęście chorowałam bezobjawowo, ale zobaczymy za parę miesięcy, co będzie z powikłaniami - wyjaśniała kilka dni temu w rozmowie z „Rz” Hojnisz-Staręga.

Ona jako jedyna startów w Pokljuce nie musi się wstydzić. Liderka polskiej kadry była 30. w sprincie i 16. w biegu pościgowym. Ostatnią szansę na medal będzie miała w niedzielnym starcie masowym (godz. 12:30). To konkurencja, w której Hojnisz-Staręga osiem lat temu zdobyła brązowy medal MŚ w Novym Meście. Wcześniej - w sobotę - Polki czeka sztafeta (godz. 11:45).