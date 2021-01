Puchar Świata w biatlonie. Anterselva w trzech kolorach

Najlepsza w sobotę była Julia Simon, która imponuje formą biegową. Biatlonistka startująca w trójkolorowych barwach zwyciężyła, choć miała trzy pudła na strzelnicy. Pięć miejsce na podium w sześciu ostatnich startach ma już Austriaczka Lisa Theresa Hauser.

Bieg masowy to rywalizacja trzydziestu zawodniczek, więc na starcie zabrakło Polek. Kinga Zbylut i Kamila Żuk spędziły ostatnie dni na zgrupowaniu w Obertilliach, a Monika Hojnisz-Staręga nie zdołała się zakwalifikować do sobotniego startu. Biało-Czerwone w niedzielę czeka sztafeta. Będzie to ostatni sprawdzian przed startującymi pod koniec stycznia mistrzostwami Europy w Dusznikach.

Puchar Świata

Wyniki: 1. J. Simon (Francja) 37:05.5 (1+1+1+0), 2. H. Oeberg (Szwecja) +0.2 (0+0+1+0), 3. L. T. Hauser (Austria) +3.5 (0+0+1+0)

Klasyfikacja (po 15 z 26 startów): 1. M. Olsbu Roeiseland (Norwegia) 625, 2. T. Eckhoff (Norwegia) 617, 3. H. Oeberg (Szwecja) 616… 38. M. Hojnisz-Staręga 115, 65. K. Żuk 25, 72. A. Mąka 15, 77. K. Zbylut 8