Turniej Czterech Skoczni. Firma Stoch znów działa

Dużo się zdarzyło w Oberstdorfie od niedzieli, by we wtorek rano dyrektor medyczny wydziału zdrowia powiatu Oberallgäu dr Ludwig Walters mógł przekazać zainteresowanym komunikat następującej treści:

„Polscy skoczkowie odzyskali prawo do startu w 69. Turnieju Czterech Skoczni ze skutkiem natychmiastowym. Po krytycznej ocenie wszelkich okoliczności wszyscy członkowie polskiego zespołu ponownie przeszli wieczorem 28 grudnia 2020 r. testy PCR. Negatywne wyniki całej reprezentacji Polski są, z punktu widzenia władz, powodem do natychmiastowego uchylenia wobec niej wszelkich zakazów sanitarnych. Wydział zdrowia jest w kontakcie z zespołem i poinformował jego członków o rozsądnych i niezbędnych środkach ochronnych”.

Skoro te wyniki przyszły jednak po kwalifikacjach, to powrót Polaków do rywalizacji nieco się skomplikował i nie tylko wymagał powtórnego testowania, ale także zmian w regulaminie rozgrywania pierwszego konkursu oraz wysiłku polskich działaczy.

Efekt był satysfakcjonujący: unieważnienie rezultatów kwalifikacji wyłaniających pary startujące w systemie KO, przeprowadzenie we wtorek obowiązkowego treningu przez polską siódemkę, następnie seria próbna dla wszystkich, czyli 62 skoczków zgłoszonych do turnieju i ich udział w pierwszej serii konkursu otwarcia, bez systemu KO. Druga seria, finałowa, nie wymagała zmian – kwalifikację zdobywało jak zawsze 30 najlepszych z pierwszej serii.

Ważne było także to, że powrót Polaków zaakceptowały pozostałe ekipy, większość miała zdanie podobne do tego, jakie formułował w mediach społecznościowych norweski dyrektor ds. skoków Clas Brede Brathen: „Mam nadzieję, że znajdzie się rozwiązanie, by ci wielcy sportowcy i wielka sportowa nacja wzięła udział w tym fantastycznym turnieju. Oni na to naprawdę zasługują”.