Puchar Świata w biatlonie. Hochfilzen w trzech kolorach

Norwegowie wygrali pięć z sześciu pierwszych startów tej zimy, ale w trzeci pucharowy weekend ocknęli się Francuzi. Fillon Maillet do drugiego miejsca w piątkowym sprincie dołożył wygraną, a Fabiena Claude’a na podium zastąpił Jacquelin. Podopieczni Vincenta Vittoza nie dali szans rywalom na strzelnicy: obaj byli bezbłędni, trafiali po dwadzieścia razy.

Czwarte miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej PŚ Johannes Boe, ale jego przewaga nad rywalami wciąż jest bardzo duża - ma 296 punktów. Drugi jest Szwed Sebastian Samuelsson (246), Fillon Maillet awansował na trzecią lokatę (237).

Grzegorz Guzik czwarty raz z rzędu awansował do biegu pościgowego - dobrą passę zaczął jeszcze podczas mistrzostw świata w Anterselvie - i tym razem dobiegł do mety w czołowej „czterdziestce”. Polak zdobył dzięki temu dwa pucharowe punkty. Wcześniej przez całą karierę 29-latkowi udało się to tylko ośmiokrotnie.

Wyniki:

1. Q. Fillon Maillet (Francja) 32:38.7 (0+0+0+0)

2. E. Jacquelin (Francja) +25.5 (0+0+0+0)

3. J. Dale (Norwegia) +49.5 (1+0+1+0)

…

39. G. Guzik +4:24.4 (0+1+2+1)