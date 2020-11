Michael Greis: Pudełko z problemami

Byliście w Kontiolahti już od początku listopada, teraz czekają was dwa tygodnie zawodów i przenosiny na kolejne starty w Pucharze Świata w Hochfilzen. Przygotowania były dość długie. Jak dbać o dobre samopoczucie?

Tak działa system przygotowań w Polsce. Do dyspozycji mamy tylko Duszniki Arenę, bywają problemy ze śniegiem, więc jeździmy sporo po Europie. Do tego jeszcze dziewczyny pochodzą z różnych części kraju: Kamila Żuk jest z Sokołowska, Magda Gwizdoń z Żywca, Monika Hojnisz-Staręga z Chorzowa. Podczas pracy w USA miałem podobne problemy. Skoro często jeździmy na zgrupowania, to staramy się im zapewnić jak najwięcej pobytu w domu pomiędzy obozami. Zawsze po zakończeniu jakiegoś etapu przygotowań dziewczyny jadą do rodzin, zamiast podróżować po Polsce na badania czy w poszukiwaniu miejsc do treningów. Rozmawialiśmy co zrobić z ostatnim etapem przed rozpoczęciem sezonu. Mieliśmy do wyboru jeżdżenie po Europie i zwiększanie ryzyka zakażenia, albo założenie „bazy” w Finlandii. Dziewczyny same podjęły decyzję: jedziemy do Kontiolahti i zostajemy. Dzięki temu mogliśmy spokojnie trenować, ale z drugiej strony spędzlismy cztery tygodnie w jednym hotelu. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie przeżyłem (śmiech).

Monika Hojnisz-Staręga miała latem problemy ze zdrowiem. Jak wygląda forma pana zawodniczek na ostatniej prostej?

Tak, miała uraz żeber i przez jakiś czas nie mogła biegać na nartach. Zamiast tego jeździła na rowerze. To trwało jakieś dwa miesiące. Na pewno w pewnym momencie odbiło się to na jej formie, ale jest bardzo ambitna i wiele nadrobiła. Musimy iść do przodu. Kamila i Monika mają potencjał, żeby biegać na wysokim poziomie. Monika jest stabilniejsza w strzelaniu. Kamila też potrafi świetnie strzelać, ale chciałbym, żeby była w tym bardziej regularna.