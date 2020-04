Polscy biatloniści mają nowego trenera

Bratli w przeszłości był trenerem chińskich biatlonistek oraz asystentem w męskiej kadrze Czech. 34-latek podpisał z Polskim Związkiem Biatlonu (PZBiath) kontrakt do igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2022).

Przez dwa kolejne sezony z kadrą kobiet będzie współpracował Niemiec Michael Greis. Trzykrotny mistrz olimpijski przedłużył umowę z PzBiath.

- Cel pozostaje niezmienny: budowa silnej drużyny na igrzyska olimpijskie w Pekinie. By to osiągnąć chciałbym poszerzyć skład reprezentacji. Zeszłego lata pracowałem głównie z czterema zawodniczkami. Teraz zależy mi na tym by podczas zgrupowań mieć do dyspozycji większą liczbę dziewczyn - zapowiada Greis.