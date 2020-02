Pudło od medalu, Polka przegrała w głowie

Zaczęło się fantastyczne, bo liderka polskiej kadry podczas trzech pierwszych wizyt na strzelnicy była bezbłędna. Kolejną otworzyła trzema celnymi próbami, a kiedy przyszło jej strącać ostatnie krążki – ciężkie, o wadze medalu, nawet złotego – popełniła dwa błędy. Podium uciekło, Hojnisz-Staręga zajęła 6. miejsce. Miała 10. czas biegu i 81. strzelania wśród 98 zawodniczek.

- Jestem naprawdę zła. Problemem na ostatnim strzelaniu nie była pozycja ani warunki, tylko to, co działo się w mojej głowie – powiedziała nasza biathlonistka w rozmowie z reporterem „Eurosportu”. Na pocieszenie: Polka zakwalifikowała się do niedzielnego biegu masowego, w którym wystąpi trzydzieści zawodniczek.

Drugie złoto na tych mistrzostwach, po sukcesie w biegu pościgowym, wywalczyła Wierer. Liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata minimalnie wyprzedziła Niemkę Vanessę Hinz, dla której to pierwsze indywidualne podium MŚ w karierze. Czwarty medal na zawodach w Anterselvie – tym razem brązowy - zdobyła Norweżka Marte Olsbu Roeiseland.

W środę o 14:15 na trasę biegu indywidualnego wybiegną panowie, a wśród nich Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec.