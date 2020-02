Martin Fourcade wygrywa: Powrót króla

Pomogły ciężkie treningi i 9-dniowe zgrupowanie, na które wybrał się chwilę po Bożym Narodzeniu. Trener Vincent Vittoz powiedział, że dzięki niemu Fourcade „odnalazł spokój”. Po Nowym Roku, kiedy wielki rywal Johannes Boe był na urlopie tacierzyńskim, wygrał cztery kolejne straty. Doskonale strzelał, ale w biegu – jak piszą Francuzi – „jeszcze krwawił”.

Złoto w biegu indywidualnym także wywalczył na strzelnicy. Do tarczy mierzył długo, ale skutecznie. Pomylił się tylko raz. Wywalczył 12. mistrzostwo świata w karierze i 27. medal w ogóle. Po 26. - brąz - sięgnął kilka dni wcześniej, w sprincie. Do środy lepiej na trasach w Anterselvie spisywali się jego następcy. Srebro zdobył Quentin Fillon Maillet (sprint), a złoto Emilien Jacquelin (bieg pościgowy).

Drugi w biegu indywidualnym był faworyt Boe, a trzeci Austriak Dominik Landertinger. Dzięki niemu pierwszy raz w tym sezonie na podium zawodów stanął zawodnik z kraju innego niż Norwegia, Francja, Rosja i Niemcy.

Przeżywający najlepsze MŚ w karierze Grzegorz Guzik miał kiepski dzień na strzelnicy.

Polak po 24. miejscu w sprincie oraz 33. w biegu pościgowym tym razem dobiegł do mety na początku piątej „dziesiątki” i nie wykorzystał szansy na zakwalifikowanie się do startu masowego. Punkty PŚ zdobyli za to Łukasz Szczurek oraz Andrzej Nędza-Kubiniec. Dla tego drugiego to życiowy sukces.

Kolejna konkurencja MŚ w Anterselvie – supermikst, czyli sztafeta złożona z jednej kobiety i jednego mężczyzny – w czwartek o 15:15.

Wyniki: 1. M. Fourcade (Francja) 49:43.1 (0+0+0+1), 2. J. Boe (Norwegia) +57.0 (1+0+0+1), 3. D. Landertinger +1:22.1 (0+0+0+1)… 37. Ł. Szczurek +5:35.0 (1+0+0+2), 39. A. Nędza-Kubiniec +5:59.7 (0+2+0+0), 41. G. Guzik +6:11.5 (0+3+1+0)