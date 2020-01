PŚ w Predazzo: Kubacki znów na podium

Trzeci w kwalifikacjach był Stoch, a kolejny Polak, Piotr Żyła, wylądował na 6. miejscu.

Na półmetku zawodów trzecie miejsce zajmował Stoch, i była to najwyższa lokata Polaka.

Skoczek z Zębu tracił 1,4 pkt. do Stefana Krafta (102 m), a do prowadzącego Karla Geigera 5,7 pk. Niemiec skoczył 104,5 m. Piąty był Żyła (102,5 m), a Kubacki zajmował ósme miejsce (98,5 m). Do drugiej serii z Biało-Czerwonych wszedł jeszcze Kot (29. pozycja, 96,5 m). Ta sztuka nie udała się 32. w stawce Huli (95 m) i 45. Wolnemu (92,5 m) - pisze Onet.

W drugiej serii Kubacki skoczył 104 m i objął prowadzenie, ale wyprzedzili go Kraft, skacząc 103 m i zyskując lepsza punktację, a potem Karl Geiger, który lotem na 103,5 m ostatecznie wygrał zawody.

Tym samym 26-letni Geiger został po raz pierwszy w karierze nowym liderem Pucharu Świata.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

1. Karl Geiger (Niemcy) 719



2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 649



3. Stefan Kraft (Austria) 619



4. Dawid Kubacki (Polska) 504



5. Marius Lindvik (Norwegia) 469



6. Kamil Stoch (Polska) 385



7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 382



8. Philipp Aschenwald (Austria) 364



9. Peter Prevc (Słowenia) 337



10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 285



...



16. Piotr Żyła (Polska) 211



34. Maciej Kot (Polska) 37



37. Stefan Hula (Polska) 28



40. Jakub Wolny (Polska) 22



60. Klemens Murańka (Polska) 4