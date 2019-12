Skoki narciarskie w Niżnym Tagile: Polacy jadą, bo muszą

Z tych planów niewiele wyszło, lecz Rosjanie nie rezygnowali, tym bardziej że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) chciała widzieć Rosję w programie zawodów Pucharu Świata. Niesiony tą wizją dyrektor ds. skoków Walter Hofer osobiście jeździł na początku XXI wieku do Moskwy, by rozmawiać z ważnymi rosyjskimi działaczami o konkursach, nawet w Moskwie, na Worobiowych Wzgórzach, przy Łużnikach.

Drugim powodem są warunki: w Niżnym Tagile nawet jak jest śnieg, to niemal zawsze mocno wieje, rok temu trzeba było odwołać jeden z konkursów. Kolejnym, może dla niektórych najważniejszym, powodem niechęci jest smętne otoczenie skoczni i samo miasto. Powiedzieć, że brak mu uroku, to mało. Na horyzoncie widać głównie postkomunistyczne bloki, dymiące kominy hut stali i miedzi oraz zakładów przetwórstwa metali.

Legendę miasta zbudowała II wojna światowa, zwłaszcza fakt, że wobec niemieckiej ofensywy w 1941 roku m.in. do Niżnego Tagiłu przeniesiono z Charkowa fabrykę sławnych czołgów T-34, dołączono ją do istniejącego do dziś Uralwagonzawodu i tak powstała Uralska Fabryka Czołgów nr 183. Wyprodukowano w niej 25 266 czołgów T-34 – połowy użyto podczas wojny. Robiono kadłuby do „latających czołgów Stalina”, czyli samolotów szturmowych Ił-2, wytwarzano także bomby lotnicze i pociski artyleryjskie.