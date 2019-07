Bjoern Einar Romoeren walczy z rakiem

Bjoern Einar Romoeren swoją sportową karierę zakończył po sezonie 2013/2014. Sportowiec narzekał od tamtego czasu uciążliwe bóle pleców, z którymi zmagał się również w przeszłości. Jak informuje Onet, okazało się, że przyczyną jego stanu jest nowotwór. Badania wykazały, że były skoczek ma złośliwy guz w biodrze. Na szczęście, nie rozprzestrzenił się on. - Dowiedziałem się o tym wiosną. To bardzo trudna sytuacja dla mnie i mojej rodziny. Już zacząłem kurację, która przebiega pomyślnie. Przetrwam to. Czeka mnie długi i trudny czas, ale wygram tę walkę – powiedział Romoeren.

Poniżej dalsza część artykułu