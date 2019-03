Zagitowa ma już wszystkie tytuły

Rosjanka Alina Zagitowa zdobyła złoty medal mistrzostw świata pośród solistek na mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym w Saitamie. Srebro przypadło Elizabet Tursynbajewej reprezentującej Kazachstan a brąz Jewegenij Miedwiedjewej z Rosji.

Konkurencja solistek była bardzo wyczekiwana na mistrzostwach w Saitamie. Duże nadzieje wiązali z nią gospodarze, gdyż łyżwiarki z Japonki wydawały się faworytkami do medali. Ostatecznie okazało się jednak, iż przodownictwa nie oddały Rosjanki, które bardzo nierówno startowały w ciągu całego sezonu. Wielką klasę pokazała mistrzyni olimpijska z Pjongczangu

16- letnia obecnie Alina Zagitowa, która wywalczyła swój pierwszy tytuł mistrzyni świata. Pierwszy, bo przed rokiem na mistrzostwach świata w Mediolanie prowadząc po programie krótkim, fatalnie pojechała program dowolny i w rezultacie ukończyła konkurencję na piątym miejscu. Zagitowa jest mistrzynią Europy sprzed roku z mistrzostw w Moskwie jak i mistrzynią olimpijską z Pjongczangu. Tam niespodziewanie pokonała żelazna faworytkę Jewgenię Miedwiedjewą.

Na mistrzostwach świata w Saitamie po ciężkim i bardzo nierównym w jej wykonaniu sezonie dołączyła kolejny złoty krążek do swojej kolekcji. Wyczynu pogratulował młodziutkiej łyżwiarce sam Władimir Putin, który na stronie internetowej Kremla zamieścił dla niej słowa uznania. „To było piękne zwycięstwo. Miliony fanów i widzów oglądały twoje błyskotliwe umiejętności. Takie osiągnięcia w znacznym stopniu przyczyniają się do sportowej chwały naszego kraju. Świetna robota! – napisał Putin.

Rosyjska mistrzyni prowadziła już po programie krótkim, gdzie prezentowała się do muzyki z „Upiora w operze”. Dynamiczne skoki (kombinacja potrójnego lutza z potrójnym tułupem, podwójny axel i potrójny flip w drugiej części programu) współgrały z elegancją zawodniczki. Ciekawe rozwiązania choreograficzne przy sekwencjach kroków i piruetach tworzyły spójną całość między wartością techniczną a artystyczną jazdy. Tematem programu dowolnego Zagitowej była „Carmen”. Już sam wybór podkładu muzycznego to nie lada wyzwanie. Historia tej hiszpańskiej uwodzicielki niejednokrotnie była bowiem prezentowana w łyżwiarstwie figurowym. Ta najbardziej znana to oczywiście „Carmen” Katariny Witt na igrzyskach olimpijskich w Calgary w 1988 roku.

Ale czy można porównywać łyżwiarstwo figurowe tamtych lat z tym dzisiejszym? Występy obwarowane wymogami technicznymi, w którym nawet najmniejszy element ma ściśle określoną wartość punktową w naturalny sposób są mniej teatralne niż przed laty. Tak też prezentowała się Zagitowa, która grając tytułową rolę musiała wykonywać jednocześnie arcytrudne ewolucje techniczne. Wszystko jednak wychodziło młodziutkiej mistrzyni, której prezentacja była też bardzo elegancka. Mistrzyni olimpijskiej nie była w stanie zagrozić ani Elizabet Tursynbajewa, która jako pierwsza kobieta wykonała poczwórnego salchowa na mistrzostwach świata, ani Rika Kihira, która skoczyła potrójnego axla.

Zagitowa chociaż z tytułem mistrzyni olimpijskiej, wcale nie była wielką faworytką mistrzostw świata. Sezon poolimpijski od początku nie układał się po myśli łyżwiarki. Chociaż jako pierwsza mistrzyni olimpijska w historii startowała w prestiżowym cyklu Grand Prix, nie olśniewała tak jak przed rokiem. Mówiło się o tym, iż jest przemęczona sezonem olimpijskim i przydałby się jej odpoczynek od startów. Poza tym wyraźnie urosła, co w łyżwiarstwie figurowym zawsze jest problematyczne. Łyżwiarce zarzucano, że brak w jej oczach błysku, którym olśniewała podczas igrzysk. Również presja medialna dawała się dziewczynie we znaki. Ze świetnie zapowiadającej się łyżwiarki w ciągu zaledwie kilku miesięcy stałą się gwiazdą. Chociaż podpisała lukratywny kontakt z Pumą i wystąpiła w kliku reklamach, życie celebryckie nie korciło jej tak bardzo jak Miedwiediewą. Życie tej dziecięcej gwiazdy wciąż skupione było na treningach, które jednak nie przynosiły takich efektów jakich się spodziewała. Zagitowa przegrała prestiżowy finał cyklu Grand Prix w pierwszej połowie grudnia. Tam triumfowała Rika Kihira, która skoncentrowała na sobie całą uwagę. Japonka zapisała się w historii jako pierwsza solistka, która wykonał na zawodach arcytrudną kombinację potrójnego axla z potrójnym toe-loopem. Póżniej były mistrzostwa Rosji, które wśród solistek od lat przyciągają nie mniejszą uwagę niż mistrzostwa świata. A wszystko przez to, że nastoletnie rosyjskie łyżwiarki prezentują poziom wręcz niebotyczny, a dziewcząt rywalizujących zawzięcie o możliwość występów w najważniejszych imprezach jest kilkanaście. Na mistrzostwach w Sarańsku triumfowały 15- latki, które ze względu na zbyt młody wiek nie mogły reprezentować Rosji na mistrzostwach Europy i świata. Zagitowa była dopiero piąta. Mistrzostwa Europy również nie ułożyły się po jej myśli, złoto nieoczekiwanie zdobyła jej koleżanka z reprezentacji Sofia Samodurowa. Dopiero na mistrzostwach w Saitamie pokazała pełnię formy. Ale przed nią kolejne ciężkie lata jeśli zdecyduje się kontynuować karierę. W przyszłym sezonie do rywalizacji na mistrzostwach włączą się bowiem jej młodziutkie, rosyjskie rywalki.