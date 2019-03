Łyżwiarstwo figurowe: Era rosyjskich lalek

Rozpoczęte właśnie mistrzostwa świata już dawno nie były tak ważne dla Polaków. Nasi tancerze na lodzie Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev na lodowisku w Saitamie walczyć będą o historyczny rezultat.

Jak dotąd najwyżej w klasyfikacji mistrzostw świata w konkurencji par tanecznych plasowali się w 1975 roku Teresa Weyna i Piotr Bojańczyk zajmując siódma lokatę. Kaliszek i Spodyriev świetnie wystąpili na mistrzostwach Europy w Mińsku, które odbywały się pod koniec stycznia. Zajęli tam bardzo pewnie piąte miejsce. W Saitamie powinni potwierdzić, iż należą do ścisłej światowej czołówki. Faworytami do złotego medalu są oczywiście trzykrotni już mistrzowie świata, pięciokrotni mistrzowie Europy i wicemistrzowie olimpijscy z Pjongczangu Francuzi Gabriella Papadakis i Gauillaume Cizeron. Do nich nikt nawet się nie zbliża.

Mistrzostwa w Saitamie zapowiadają się na wielką ucztę dla miłośników łyżwiarstwa figurowego. W Japonii trybuny przy okazji każdych zawodów wypełnione są po brzegi, zaś mistrzowie lodowej tafli traktowani niczym skarby narodowe. Chociaż Japonia w przeszłości nie mogła się poszczycić wielkimi tradycjami w łyżwiarstwie figurowym, zmieniły to ostatnie lata kiedy właśnie tam pojawili się wielcy mistrzowie tej dyscypliny sportu. Jeszcze za czasów słynnej Katariny Witt, sukcesy odnosić zaczęła Midorii Ito. Jako pierwsza kobieta wykonała potrójnego axla, tym samym rozpoczynając w łyżwiarstwie figurowym kobiet erę fantastycznych skoków. Mówiło się nawet, że to właśnie filigranowa Japonka przyczyniła się do zakończenia kariery przez NRD-owską gwiazdę, która fenomenalnych skoków prezentowanych przez nowe pokolenie solistek zwyczajnie się przestraszyła. Bardziej jednak prawdopodobne, iż był to zbieg okoliczności a piękna Katarina po zdobyciu drugiego olimpijskiego złota i tak zakończyłaby sportowa karierę i rozpoczęła nowe życie na niedostępnym dla niej wcześniej Zachodzie. Chociaż Ito nigdy nie zdobyła mistrzostwa olimpijskiego, w swoim kraju czczona jest niezwykle. To ona zapalała znicz podczas igrzysk olimpijskich w Nagano w 1998 roku. Ale na kolejną wielką gwiazdę Japończycy czekać musieli kilkanaście lat. Arcymistrzynią okazała się Mao Asada, której wieloletnia i zacięta rywalizacja z Koreanką Yu Na Kim rozgrzewała emocje wielbicieli łyżwiarstwa (Asada jako trzecia kobieta wykonała potrójnego axla). Chociaż ma w swojej kolekcji tytuły mistrzyni świata i olimpijski medal, podobnie jak Ito upragnionego złota na igrzyskach nigdy nie dane jej było zasmakować. Jednak jej ekspresyjne występy pozostały dla łyżwiarskich koneserów niezapomniane. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku mistrzostwo olimpijskie zdobyła zaś inna Japonka Shizuka Arakawa.

Zakochana Japonia

Jednak Japończycy całkowicie oszaleli na punkcie łyżwiarstwa figurowego dopiero za sprawą Yuzuru Hanyu, który jako pierwszy azjatycki solista zdobył olimpijskie złoto w 2014 roku. Chociaż igrzyska w Soczi wielbicielom łyżwiarstwa figurowego mężczyzn kojarzą się głownie ze zbolałą miną opuszczającego lodową taflę Jewgienija Pluszczenki, to Hanyu jako zaledwie 19 – latek został najmłodszym łyżwiarzem figurowym obok Amerykanina Dicka Buttona, który sięgnął po ten najbardziej prestiżowy sportowy tytuł. Swój sukces powtórzył przed rokiem na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, czego przed nim dokonał również tylko Button triumfując na igrzyskach olimpijskich w latach 1948- 1952. Ale Hanyu to nie tylko tytuły i nieprawdopodobne rekordy świata (ustanawiał je 16 razy). To też niespotykana siła charakteru. Ten niepozorny chłopak przy 173 wzrostu, waży zaledwie 53 kilogramy, czyli mniej więcej tyle co primabaleriny scen baletowych. Od drugiego roku życia zmaga się z astmą, często można go zobaczyć z inhalatorem przy ustach. Przygodę z łyżwiarstwem rozpoczął mając zaledwie cztery lata, zainspirowała go pasja starszej siostry. Jego rodzinne miasto Sendai zostało nawiedzone przez trzęsienie ziemi i tsunami, zaś lodowisko na którym trenował całkowicie zdewastowane. Już jako mistrz przekazał dużą sumę pieniędzy na jego odbudowę.

Hanyu może sobie na to pozwolić, jest multimilionerem. Jego zarobki porównywalne są jedynie z osiąganymi przez Koreankę Yu Na Kim (mistrzyni olimpijska z Vancouver ) i Jewgenija Pluszczenkę. Właśnie Rosjanin jest łyżwiarskim idolem Hanyu. Japończyk wyraźnie podąża śladami swego mistrza, jest do Pluszczenki podobny również w innej kwestii. Podobnie jak Rosjanin niejednokrotnie ryzykuje zdrowiem wykonując karkołomne ewolucje. Z występów w cyklu Grand Prix wracał na wózku inwalidzkim, zaś program dowolny po pechowym zderzeniu z innym łyżwiarzem w trakcie rozgrzewki, wykonywał z zabandażowaną głową. Kontuzje to u niego norma. „Jeśli się nie odzywa to znaczy, że jest dobrze”- mówi Brian Orser, jego szkoleniowiec na lodowisku w Toronto. Na tej samej tafli trenował przez lata wspólnie ze swoim przyjacielem i rywalem Javierem Fernandezem, który na niedawnych mistrzostwach Europy w Mińsku zakończył karierę. „Bez ciebie nie byłoby mnie”- ze łzami w oczach Japończyk dziękował za wieloletnią rywalizację Hiszpanowi (ośmiokrotnemu mistrzowi Starego Kontynentu, dwukrotnemu mistrzowi świata i brązowemu medaliście olimpijskiemu) tuż przed ceremonią wręczenia olimpijskich medali w Pjongczangu.

Ale Hanyu ma już nowego rywala. To właśnie jego walka z Amerykaninem Nathanem Chenem będzie najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem mistrzostw świata w Saitamie. Zaledwie 18 – letni Chen broni tytułu zdobytego przed rokiem na mistrzostwach świata w Mediolanie pod nieobecność Hanyu. Z japończykiem w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w bezpośredniej rywalizacji spotkał się tylko raz, na igrzyskach w Pjongczangu. Tam młodziutki Amerykanin zawalił program krótki, ale w programie dowolnym triumfował. Z fatalnego 17 miejsca po pierwszej części konkurencji (czyli programie krótkim) dzięki fenomenalnej jeździe dowolnej awansował na piątą pozycję. Mistrzem olimpijskim został Hanyu, który wyprzedził rywali o nieco ponad 20 punktów. Sam program dowolny przegrał jednak z Chenem o 7 punktów. Obaj wykonują poczwórne skoki. Jeśli chodzi o ilość przewagę ma Amerykanin, który cztery obroty w powietrzu wykonuje we wszystkich pięciu skokach. Hanyu ma do dyspozycji tylko trzy, w dodatku te łatwiejsze. Ale dzisiejszy system sędziowania na równi ze skokami premiuje inne elementy programu: piruety, spirale, kroki i połączenia miedzy poszczególnymi elementami. A w tym Hanyu jest mistrzem. Kiedy przed rokiem Chen zdobywał tytuł mistrzowski krytykowany był za braki w elementach pozaskokowych. Pięć czystych poczwórnych skoków pod nieobecność Hanyu zapewniło mu jednak tytuł mistrzowski. Padło jednak pytanie jak dalej rozwijać się będzie kariera tego młodzieńca, który niespodziewanie jak na łyżwiarskiego mistrza jesienią rozpoczął studia na prestiżowym uniwersytecie Yale. Wątpliwości rozwiał podczas mistrzostw Stanów Zjednoczonych, które odbywały się pod koniec stycznia. Swoimi występami wręcz czarował, a program dowolny przez wielu ekspertów został określony najlepszy w historii, obok pamiętnego występu Hanyu z mistrzostw świata w Helsinkach w 2017 roku. Japończyk niczego nie może być więc pewny. Chen stał się bowiem oprócz sportowca wykonującego kosmiczne ewolucje, również artystą na lodzie.

Rosyjskie dzieci

Na wielkie emocje kibice mogą liczyć również w konkurencji solistek, gdzie Japonki o najwyższe miejsca rywalizować będą z Rosjankami. Chociaż w pozostałych łyżwiarskich konkurencjach Rosja od zawsze była mocarstwem, długo musiała czekać na sukcesy solistek. Pierwszą Rosjanką, która zdobyła mistrzostwo świata była Maria Butyrska w 1999 roku. Sukcesy na początku nowego tysiąclecia odnosiła też Irina Słucka, która siedmiokrotnie triumfowała na mistrzostwach Starego Kontynentu, dwa razy zdobyła mistrzostwo świata, dwukrotnie też stanęła na podium igrzysk olimpijskich (srebro w Salt Lake City w2002 roku i brąz w Turynie w 2006 roku).

Jednak niesamowitą erę młodziutkich rosyjskich mistrzyń rozpoczęły na igrzyskach w Soczi Adelina Sotnikowa i Julia Lipnicka. 17 – letnia Sotnikowa została pierwszą rosyjską mistrzynią olimpijską wśród solistek. Z kolei 15- letnia Lipnicka zdobyła w rosyjskich barwach złoto drużynowo. Ta maleńka wówczas dziewczynka miała być największą niespodzianką igrzysk. To ona zdobiła olimpijską okładkę europejskiego wydania magazynu „Time”. W wersji amerykańskiej dziennika można było obejrzeć skoczka narciarskiego unoszącego się w powietrzu na tle kolczastego drutu. Lipnicka w jeździe indywidualnej nie wytrzymała jednak presji zaliczając kilka upadków. Swoją szansę wykorzystała wówczas Sotnikowa, która do startu w drużynie nie została dopuszczona. Złoty medal, który wówczas wywalczyła Rosjanka stał się jednak przedmiotem ostrych kontrowersji. Wielu ekspertów twierdzi, iż zwycięstwo należało się broniącej tytułu Koreance Yu Na Kim, zaś sukces Sotnikowej wprost nazywany był skandalem. Ale zdania w tej kwestii są bardzo podzielone. Nie zmienia to faktu iż Sotnikowa wraz z Lipnicką rozpoczęły w rosyjskim łyżwiarstwie figurowym kobiet „erę lalek”, czyli dziewczynek, które w bardzo młodym wieku osiągają nieprawdopodobne wręcz sukcesy i często natychmiast znikają. Tak stało się np. z Sotnikową. Szybko po igrzyskach karierę zakończyła też Lipnicka, która gdy zaczęła dojrzewać nie mogła poradzić sobie z depresją i zaburzeniami odżywiania.

Lipnicka to pierwsze wielkie odkrycie słynnej dzisiaj Eterii Tutberidze, która trenuje kolejne dziecięce gwiazdy. Trenerka długo jednak nie rozpaczała po utracie Lipnickiej. Jej miejsce zajęła bowiem Jewgenia Miedwiediewa, która skupiła na sobie całą uwagę spragnionej sukcesu trenerki, która nie szczędziła słów krytyki pod adresem byłej pupilki. „Nie chciało jej się trenować”- mówiła znana z drastycznych metod treningowych Tutberidze. W tym samym czasie osamotniona Lipnicka przebywała w klinice psychiatrycznej w Izraelu.

To właśnie Miedwiedjewa jest główną gwiazdą tego sezonu w konkurencji kobiet, chociaż nie odnosi znaczących sukcesów. Umiejętnie jednak koncentruje uwagę mediów wokół własnej osoby. Stała się też ofiarą kilku fake newsów (jak to, że będzie reprezentować Armenię) i hejterów w mediach społecznościowych. Dwukrotna mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska od niedawna trenuje w Kanadzie pod okiem Briana Orsera i nie daje o sobie zapomnieć. Orser, wicemistrz olimpijski w konkurencji solistów z igrzysk olimpijskich w Calgary z 1988 roku, wyszkolił już kilka łyżwiarskich gwiazd, jak Yu Na Kim, Yuzuru Hanyu czy Javier Fernandez. Z nadzieją na zmiany do jego drużyny dołączyła Miedwiediewa, zawiedziona porażką na igrzyskach w Pjongczangu. Miedwiediewa kreowana wówczas na wielką faworytkę przegrała z zaledwie 15 – letnią Aliną Zagitową - kolejnym cudownym dzieckiem szkolonym przez Tutberidze. Zaraz po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji obie dziewczyny rzuciły się sobie w ramiona wymieniając serdeczności. Wspólnie pozowały też do niezliczonych fotografii, zaś złoto i srebro przedstawiano jako wielki sukces drużyny Tutberidze. Sielanka nie trwała jednak długo. Przecież to nie tak miało być. Owszem przewidywano, iż obie łyżwiarki staną na podium. Lecz w odwrotnej kolejności. Miedwiediewa nie wystartowała już w mistrzostwach świata w Mediolanie, zaś na wiosnę zapowiedziała przeprowadzkę do Kanady.

„Czułam, że muszę zmienić wszystko, by na nowo pokochać łyżwiarstwo” - mówiła łyżwiarka, która ze swoją trenerką nawet się nie pożegnała. „ Jewgenia zadała mi po igrzyskach pytanie, dlaczego nie zostawiłam Aliny jeszcze na rok w kategorii juniorów, tak by nie mogła startować w igrzyskach olimpijskich. To dziecinne z jej strony. Każdy zawodnik musi mieć równe szanse’- twierdziła Tutberidze, która wcześniej Żenię wręcz hołubiła. „Alina jest bardzo dziecinna. Kiedyś wyrzuciłam ją z grupy, bo była zbyt chimeryczna. Przyszła do mnie z kwiatami i prosiła, bym pozwoliła jej wrócić”- mówiła o mistrzyni olimpijskiej Tutberidze. Bardzo pracowita i zdyscyplinowana łyżwiarka była oczkiem w głowie srogiej trenerki. „ Łączy nas szczególna więź. Moja trenerka nie musi nawet nic mówić a ja już to robię”- twierdziła przed igrzyskami łyżwiarka. Ale to już zamierzchła przeszłość. Na grudniowych mistrzostwach Rosji w Sarańsku nawet się ze sobą nie przywitały. W Internecie można znaleźć zdjęcie, na którym roześmiana Miedwiediewa fotografuje swoją byłą przyjaciółkę i koleżankę z lodowiska Zagitową z ogromnym bukietem kwiatów. Ale inny film pokazuje, że Żenia jest uprzejma tylko przed obiektywem aparatu. Wydaje się, że to powtórka z historii. Przed laty podobna sytuacja miała miejsce między Aleksiejem Jagudinem i Jewgenijem Pluszczenką, którzy trenowani byli również przez tego samego trenera - Aleksieja Miszina. Jagudin szybko oskarżył szkoleniowca o faworyzowanie Pluszczenki i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, by pracować z inną legendą rosyjskiego łyżwiarstwa figurowego Tatianą Tarasową. Decyzja Miedwediewej jest jednak przedmiotem wielu kontrowersji. Rosyjskie środowisko łyżwiarskie ma jej bowiem za złe, iż nie trenuje z rosyjskim szkoleniowcem. Tak to już jednak jest w dzisiejszym łyżwiarstwie figurowym, że współpracujące ekipy są często międzynarodowe. Jednak Rosjanie są na to bardzo wyczuleni. Sami przez lata słynęli z najlepszych trenerów.

Po co mistrzostwa Rosji?

W Japonii w konkurencji solistek z Rosjanek zobaczymy aktualną mistrzynię Europy Sofię Samodurową, mistrzynię olimpijską Alinę Zagitową i wicemistrzynię Jewgenię Miedwiediewą, która na mistrzostwa zakwalifikowała się niemal rzutem na taśmę. Na skutek słabego występu podczas mistrzostw Rosji (była dopiero siódma) nie wystąpiła na mistrzostwach Europy które odbywały się w Mińsku. Tam Rosję reprezentowały Samodurowa, Zagitowa i Konstantinowa. Czyli solistki, które zajęły odpowiednio czwarte, piąte i szóste miejsce na mistrzostwach Rosji. Podium należało do 15- latek, które ze względu na zbyt młody wiek nie mogą jeszcze reprezentować swojego kraju na zawodach seniorskich rangi międzynarodowej.

Ale miejsce Miedwiediewej na mistrzostwa świata wzbudza wiele kontrowersji. W łyżwiarskim świecie mówi się o braku transparentności przy kwalifikacji na te zawody. „Po co są mistrzostwa Rosji, które przecież miały wyłonić ekipę zarówno na mistrzostwa Europy jak i mistrzostwa świata?” – pytają obserwatorzy.

Miedwiediewa co prawda wygrała Russian Cup Final, ale zajmowała odlegle miejsca w pierwszej części sezonu. Po raz pierwszy od lat nie zdołała się nawet zakwalifikować do finału prestiżowego cyklu Grand Prix, który odbywał się w Vancouver. Tam trzecia była mistrzyni świata z 2015 roku Jelizawieta Tuktamyszewa, która prezentowała bardzo wysoką formę w trakcie sezonu. Tuktamyszewa tuż przed mistrzostwami Rosji zachorowała jednak na zapalenie płuc i w rezultacie nie wystąpiła. Gdyby wówczas w Sarańsku zaprezentowała taką formę jak na wszystkich innych zawodach w tym sezonie, jej miejsce na mistrzostwach Europy i świata byłoby pewne. W decydujących o wszystkim zawodach Russian Cup Final Tuktamyszewa (mistrzyni świata z 2015 roku) o włos przegrała z Miedwiediewą. Upadek przy potrójnym axlu (trzy i pół obrotu w powietrzu), który wykonuje jako jedyna z Rosjanek przesądził o wyniku zawodów. Tuktamyszewa w programie krótkim była dopiero piąta. Chociaż wygrała program dowolny z Miedwiediewą, łącznie notą za oba występy została sklasyfikowana na drugiej pozycji.

Rezultaty Russian Cup Final wzbudziły spore zamieszanie. Najpierw Rosyjska Federacja Łyżwiarska wydała oświadczenie dla mediów, iż ekipa rosyjska w konkurencji kobiet pozostanie niezmieniona w stosunku do mistrzostw Europy. A więc oficjalnie podano, iż w Saitamie wystąpią: Samodurowa, Zagitowa i Konstantinowa. Jako alternatywy przedstawiono zaś Miedwiedewą i Tuktamyszewą. Jednak wszystko uległo zmianie w ciągu niespełna doby, pod wpływem głosowania pośród Coaching Council, czyli z trenerów Rosyjskiej Federacji Łyżwiarskiej. Z 27 członków, aż 19 poparło kandydaturę Miedwiediewej na mistrzostwa świata, tylko siedmiu Tuktamyszewą. „ Zabiliście we mnie naiwne dziecko”- napisała na swoim Twitterze zawiedziona Tuktamyszewa. Jednocześnie zapowiedziała, iż nie ma zamiaru się poddawać. Gorzkie żale wylewał też jej szkoleniowiec Aleksiej Miszin. Decyzja o wysłaniu Miedwiedjewej na mistrzostwa do Saitamy i wyniki głosowania wzbudziły skrajne opinie łyżwiarskich kibiców. Łyżwiarce zarzuca się, iż bilet do Japonii uzyskała ze względu na dotychczasowe osiągnięcia i status gwiazdy. A więc nieco tylnymi drzwiami. Z drugiej strony podkreśla się, że Miedwiediewa jest łyżwiarką bardziej kompletną niż Tuktamyszewa, która wyróżnia się głównie skokami i szybkością jazdy. Niezależnie od roszad w ekipie, rosyjskie gwiazdy wcale nie są wielkimi faworytkami konkurencji kobiet. Bardzo równo bowiem w trakcie sezonu występują Japonki, czego nie można powiedzieć o rosyjskich mistrzyniach. Na mistrzostwach świata zadebiutuje 16 - letnia Rika Kihara, która wygrała finał Grand Prix. Duże nadzieje Japończycy wiązać mogą też z Satoko Miyaharą, dwukrotną już medalistką mistrzostw świata. Jednak jeszcze nigdy złotą.

Chińczycy i Francuzi

Pośród par sportowych możemy się spodziewać rywalizacji między Chińczykami a Francuzami. Sui Wenjing i Han Cong, mimo iż są bardzo młodzi mają już w swoim dorobku tytuł mistrzów świata z 2017 roku, jak i dwa srebrne medale zdobyte na mistrzostwach globu. Są też wicemistrzami olimpijskimi z Pjongczangu (tam przegrali o włos z Niemcami Aliona Savchenko i Bruno Massotem, którzy po igrzyskach zakończyli karierę). Mimo ogromnych umiejętności ich forma jest jednak niewiadomą. Łyżwiarka aż cztery miesiące nie mogła trenować ze względu na kontuzję stopy. Pierwszy raz w tym sezonie mogliśmy oglądać Chińczyków na mistrzostwach kraju, gdzie wystąpili gościnnie prezentując jedynie program krotki. Powrócili na mistrzostwa Czterech Kontynentów. Tam nieznacznie wygrali, ale w obu programach przytrafiły im się upadki i jak poinformował przed kilkoma dniami ich trener Hongbo Zhao, duet znowu trapią kontuzje, ale Chińczycy znajdują się jednak na liście startowej. O złotym medalu mistrzostw świata zapewne marzą też mistrzowie Europy czyli Vanessa James i Morgan Cipres. Dla słynących z lodowych innowacji Francuzów zwycięstwo byłoby zwieńczeniem długoletniej kariery.