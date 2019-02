Seksualne skandale wstrząsnęły łyżwiarstwem figurowym w USA

W ostatnich latach głośno było o wykorzystywaniu seksualnym w gimnastyce sportowej za sprawą amerykańskiego fizjoterapeuty Larrego Nassara, który przez lata pracował z najlepszymi zawodniczkami w tej niezwykle popularnej w USA dyscyplinie sportu.

Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną (zeznania złożyło ponad 265 kobiet, w tym mistrzynie olimpijskie). Nassar po głośnym procesie relacjonowanym przez amerykańskie media, został skazany na 175 lat więzienia. „Jesteś człowiekiem opanowanym przez samolubne, perwersyjne potrzeby. Zaspokajałeś własne żądze, nie patrząc ile kosztuje to innych” – mówiła Rachael Denhollander, która przerwała zmowę milczenia jako pierwsza. „Skazanie pana było dla mnie przyjemnością. Pan jest lekarzem? Nie posłałabym do pana nawet psa” - stwierdziła sędzia Rosemarie Aquilina odczytując wyrok. Dzięki transmisjom internetowym proces i kolejne zeznania mogła obejrzeć każda z poszkodowanych kobiet. Larry Nassar pracował jako lekarz w amerykańskiej ekipie gimnastyczek przez ponad 14 lat. Swoje podopieczne wykorzystywał seksualnie przy okazji prowadzenia badań medycznych.

Atmosfera wokół tej afery sprawiła, że w podobnym kontekście pojawiło się również nazwisko prominentnego trenera łyżwiarstwa figurowego Richarda Callaghana, który poprowadził do olimpijskiego złota Amerykankę z polskimi korzeniami 15 – letnią wówczas Tarę Lipinski (1998 Nagano). Był też trenerem mistrza świata wśród solistów Todda Eldredge. Callaghan broni się z postawionych mu zarzutów przed sądem. „To było 19 – 20 lat temu. Nie mam nic do powiedzenia” – kwituje podejrzany o molestowanie trener. Jego oskarżycielem jest jeden z byłych podopiecznych Craig Maurizi, który twierdzi, że był seksualnie wykorzystywany przez trenera od 1999 roku. Pierwszy kontakt seksualny z łyżwiarzem Callaghan miał zainicjować kiedy jego podopieczny miał zaledwie 15 lat. Jak twierdzi poszkodowany, znany trener miał wykorzystywać swoja pozycję i wpływy w łyżwiarskim świecie do wymuszania kontaktów seksualnych na swoich podopiecznych.

Kiedy polscy miłośnicy łyżwiarstwa figurowego emocjonowali się występami naszych tancerzy na lodzie podczas mistrzostw Europy w Mińsku, Amerykanie przeżywali samobójstwo Johna Coughlina - dwukrotnego mistrza Stanów Zjednoczonych w parze sportowej z Caitlin Yankowskas (2011) i Caydee Denney (2012) a później trenera i komentatora łyżwiarstwa figurowego, który odebrał sobie życie krótko po tym, jak został zawieszony w prawach wykonywania zawodu na skutek podejrzeń o molestowanie seksualne.

O sprawie Couglina poinformowała Christinne Brennan, która od niemal 30 lat zajmuje się łyżwiarstwem figurowym w prestiżowych amerykańskich mediach (US Today, CNN, ABC News). Jest też autorką książek o tematyce łyżwiarskiej m.in. „The Skating Age”, w której publikowała rozmowy z mistrzami łyżwiarstwa figurowego lat 90- tych. 6 stycznia na Twitterze zamieściła wpis, w którym wyraziła zdumienie, iż Amerykańska Federacja Łyżwiarstwa Figurowego nie opublikowała informacji o tym, że US Center for Safe Sport (organizacja ustanowiona w 2017 roku przez amerykański Kongres, mająca na celu walkę z nadużyciami o charakterze seksualnym) prowadzi trzy postępowania o nadużycia seksualne wobec Coughlina. Pierwsze z nich zostało wszczęte 17 grudnia 2018 roku. Później pojawiły się dwa kolejne. Sprawie poświęciła artykuł, który ukazał się na łamach dziennika US Today 7 stycznia. Dziennikarka podaje w nim, że nazwisko Coughlina znajduje się na liście osób podejrzanych o molestowanie seksualne przez US Center For Safe Sport. Jednocześnie podaje, iż na jej zapytanie w tej sprawie nie odpowiedziały władze Amerykańskiej Federacji Łyżwiarstwa Figurowego. Na pytanie dziennikarki odpowiedział natomiast John Coughlin, który określił zarzuty mu postawione jako bezpodstawne. W internecie jednak zawrzało. Coughlin stał się ofiarą niewybrednych komentarzy. Człowiek, którego całe życie toczyło się wokół łyżwiarstwa figurowego został nagle całkiem osamotniony.

Pod koniec stycznia zwyczajowo w Stanach Zjednoczonych rozgrywają się mistrzostwa kraju. Coughlin miał tam być jako trener, ale postępowanie Safe Sport całkowicie zmieniło bieg wydarzeń. 18 stycznia, w trakcie mistrzostw kraju, łyżwiarz powiesił się w swoim rodzinnym domu w Kansas City o czym na Twitterze poinformowała jego siostra.

„Ta śmierć niech będzie dowodem, że nie wszystko co pojawia się w internecie jest prawdą Każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu. On nie mógł się pogodzić z tym, że jego nazwisko było opluwane w mediach” – twierdziła była trenerka łyżwiarza Dalilah Sappenfield. Tragiczna śmierć Coughlina wzbudziła wiele kontrowersji. Amerykańskie media zostały oskarżone o zaszczucie łyżwiarza. Z tą samą gorliwością z jaką potępiano podejrzanego, zaczęto opluwać tych którzy informacje udostępnili. „Wykonywałam swoją pracę. Czy byłoby to uczciwe, gdybym zataiła te informację? – pyta Christine Brennan.

Samobójstwo łyżwiarza wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jedni bronią prawa do informacji, inni ganią media za nadgorliwość. „Mamy prawo wiedzieć z kim współpracują nasze dzieci” – twierdzą rodzice, których pociechy trenują łyżwiarstwo figurowe. „ John był wspaniałym i zawsze uśmiechniętym człowiekiem. Nie wytrzymał medialnej nagonki”- piszą inni.

Postępowanie wobec Coughlina po samobójstwie zostało przerwane, zaś jego nazwisko usunięto z listy Safe Sport. To wywołało kolejne kontrowersje. „Czy to znaczy, że komisja się pomyliła i jest winna śmierci niewinnego człowieka?”- pytają internauci. „ Mamy prawo poznać prawdę”.

Postępowanie w sprawie nadużyć seksualnych toczy się również wobec Andrew Lavrika, trenera łyżwiarstwa figurowego z New Jersey. „Myślę, że komisja Safe Sport robi naprawdę dobrą robotę” – mówi Craig Maurizi. -To sprawia, że ludzie pomyślą dwa razy zanim zrobią coś nagannego”.

