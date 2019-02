Mikaela Shiffrin: ból, stres, śmiech i bezsenne noce AFP

W Are (Szwecja) trwają mistrzostwa świata. Amerykańscy gwiazdorzy Bode Miller i Lindsey Vonn skrytykowali swą młodszą rodaczkę Mikaelę Shiffrin za to, że nie startuje we wszystkich konkurencjach (Shiffrin zdobyła już złoto w supergigancie i wystartuje jeszcze w gigancie i slalomie), tylko dokonuje wyborów według własnych kryteriów. „Mogłaby tu wszystko wygrać” - powiedziała Vonn.