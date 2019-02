Ilka Stuhec obroniła złoto w zjeździe

Słowenka wyprzedziła w Are Szwajcarkę Corinne Sutter oraz kończącą karierę Amerykankę Lindsay Vonn, dla której ten brąz jest ósmym medalem mistrzostw świata.

Wynik zjazdu potwierdza słoweńską dominację w tej alpejskiej specjalności. Dwa lata temu w MŚ triumfowała Stuhec, a cztery lata temu Tina Maze.

Suter straciła do zwyciężczyni 23 setne sekundy. To jej drugi medal w Are, po brązie w supergigancie.

34 - letnia Lindsey Vonn straciła do złotej medalistki 49 setnych sekundy, w ostatnim starcie w karierze. Podobnie jak dzień wcześniej mężczyźni zawodniczki rywalizowały na trasie skróconej z powodu złych warunków atmosferycznych.

