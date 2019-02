Narciarstwo alpejskie: Hirscher tylko ze srebrem w gigancie

Wieki faworyt przegrał w Are. Austriak Marcel Hirscher - zwycięzca czterech gigantów w Pucharze Świata tej zimy nie został złotym medalistą mistrzostw świata.

Hirschera o 20 setnych sekundy wyprzedził Norweg Henrik Kristoffersen. Brąz wywalczył prowadzący po pierwszym przejeździe Francuz Alexis Pinturault (strata 42 setne).

Hirscher wystartował chory, ostatnie dni spędził głównie w łóżku i nie dołożył kolejnego tytułu do dziewięciu złotych medali olimpijskich i mistrzostw świata. Do mety dojechało 45. zawodników, ostatni Duńczyk Casper Dyrbye stracił do zwycięzcy 19 sekund i 62 setne. Żaden polski alpejczyk w mistrzostwach świata nie wystąpił, naszą jedynaczką w Are jest Maryna Gąsienica Daniel.