Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym: Nadzieja w tańcach

W Mińsku zaczynają się w środę mistrzostwa Europy. Tradycyjnie w roku poolimpijskim stanowią one wraz z mistrzostwami świata nowe otwarcie. Odchodzą starzy mistrzowie, pojawiają się nowe gwiazdy. To czas największych przetasowań w klasyfikacji. To jak zaprezentują się zawodnicy na początku nowego cyklu olimpijskiego, może stanowić o ich pozycji w przyszłości.

Polaków w stolicy Białorusi zobaczymy w trzech konkurencjach. W tańcach na lodzie reprezentować nas będą dwa duety: Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev oraz Justyna Plutowska i Jeremi Flemin. Wśród solistek Elżbieta Gabryszak a pośród solistów Igor Rezniczenko. Największe nadzieję wiązać należy z występami Kaliszek i Spodyriewa, którzy mogą powalczyć o najwyższe miejsce w historii polskich tańców na lodzie. Jak na razie najwyżej - na siódmym miejscu uplasowali się w 1976 roku Teresa Weyna i Piotr Bojańczyk. Oboje urodzeni w Toruniu, ale reprezentujący barwy warszawskiego klubu Marymont. Z Toruniem związani są też nasi młodzi mistrzowie, reprezentują tamtejszy klub Axel. Natalia jest rodowitą torunianką, zaś jej partner pochodzi z Charkowa na Ukrainie. Na mistrzostwach Europy po raz pierwszy wystąpili w 2015 roku w Sztokholmie zajmując 14 lokatę. Potem było coraz lepiej. Ambitni łyżwiarze systematycznie pięli się w górę. Rok później w Bratysławie byli na 11 pozycji, zaś mistrzostwa 2016 w Ostrawie ukończyli na ósmym miejscu. Na mistrzostwach Starego Kontynentu w Moskwie, odbywających się tuż przed igrzyskami olimpijskimi byli na 10 miejscu, jednocześnie poprawiając swój rekord życiowy jeśli chodzi o punkty. Miesiąc póżniej na olimpijskiej tafli w Pjongczang wywalczyli 14 pozycję. A przecież przed pięcioma laty, kiedy rozpoczynali wspólne treningi i po cichu mówili o igrzyskach, większość uznawała te marzenia za mocno wydumane. Dotychczas prezentowali się do muzyki tanecznej i wesołej a dobór repertuaru w tańcach na lodzie ma znaczenie kluczowe. W sezonie poolimpijskim postawili jednak na zmiany.

„W tańcu rytmicznym tematem przewodnim w tym roku mamy rytm tanga, w naszym programie chcieliśmy jak najbardziej oddać charakter tego stylu. W tańcu dowolnym chcieliśmy pokazać się w trochę innym stylu, niż w zeszłych sezonach. Postawiliśmy na nowoczesny taniec, rytmiczny a zarazem zmysłowy” - mówią zgodnie. - W tym roku podnieśliśmy sobie poprzeczkę trudnością programów. Z każdymi zawodami widać było coraz lepszą formę techniczną jak i artystyczną. W tym sezonie punktacja oceny GOE (nota za jakość wykona elementów) wzrosła z plus 3 i minus 3, do plus 5 i minus 5, wiec ze względu na zmianę tej właśnie punktacji oceniania, ciężko jest porównać wyniki z poprzednich sezonów.” Niekwestionowanymi faworytami w tańcach są Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron. Francuzi walczyć będą o swój piąty złoty medal wśród duetów europejskich.

Dla nas występy tancerzy będą najbardziej emocjonującym spektaklem mistrzostw Europy. Ale pozostali miłośnicy łyżwiarstwa figurowego najbardziej wyczekiwać będą popisów Javiera Fernandeza. Na lodowisku w Mińsku Hiszpan walczyć będzie o swój siódmy z rzędu tytuł mistrza Europy. Historycznego wyczynu jeśli chodzi o dominację na Starym Kontynencie dokonał już przed rokiem w Moskwie. Pobił wówczas rekord należący do czechosłowackiego solisty Ondreja Nepali, który dominował w latach 1969-1973 (pięć razy był mistrzem Europy). Fernandez swoją zawrotną karierę rozpoczynał podczas mistrzostw Europy na warszawskim Torwarze w 2007 roku. Wtedy był dopiero 28 i nie zakwalifikował się do programu dowolnego. Potem było już tylko lepiej. Poczynając od 2013 roku całkowicie zdominował europejską scenę. Zagrzeb, Budapeszt, Sztokholm, Bratysława, Ostrawa i Moskwa to triumfy Hiszpana w Europie. Dwa razy zdobywał też tytuł mistrza świata (w Szanghaju i Bostonie), zaś jego rywalizacja z przyjacielem z lodowiska Japończykiem Yuzury Hanyu, rozgrzewała publiczność. W Pjongczangu wreszcie zdobył upragniony medal olimpijski. Tylko brązowy, ale to właśnie krążka z igrzysk olimpijskich brakowało najbardziej w jego imponującej kolekcji. Cztery lata wcześniej na igrzyskach w Soczi otarł się o podium, zajmując czwarte miejsce. Jak zapowiedział, po mistrzostwach Europy w Mińsku definitywnie kończy karierę. Nie zobaczymy go już więc na mistrzostwach świata w Saitamie, które odbędą się pod koniec marca. Wszystko wskazuje na to, iż konkurencją solistów po odejściu Fernandeza całkowicie zawładną łyżwiarze azjatyccy. Powód jest prosty. Konkurencja panów obfituje w poczwórne skoki. Aktualny mistrz świata Amerykanin chińskiego pochodzenia Nathan Chen wykonuje wszystkie pięć. Ale do wykonywania tych arcytrudnych elementów skokowych potrzebne są naturalne predyspozycje fizyczne, o których w jednym z wywiadów wspominał wielki rosyjski mistrz i lodowy celebryta Jewgenij Pluszczenko. Tak zwane „ kocie lądowanie”, czyli lądowanie po skoku z nogą pracującą bardzo nisko zgiętą w kolanie jest charakterystyczne dla łyżwiarzy azjatyckich. Skutkuje ono tym, że zawodnik ma więcej czasu w powietrzu na kręcenie obrotów. Fernandez jak na razie nie ma w Europie żadnych godnych siebie następców.

W konkurencji kobiet tytułu zdobytego przed rokiem w Moskwie bronić będzie 16-letnia mistrzyni olimpijska z Pjongczangu Alina Zagitowa. Ale ta dziecięca gwiazda niczego nie może być pewna. Mistrzostwa Rosji, które odbywały się w grudniu przyniosły niespodziewane rezultaty. Chociaż Zagitowa zakwalifikowała się do drużyny zarówno na mistrzostwa Europy jak i MŚ, to mistrzostwa swojego kraju ukończyła dopiero na piątym miejscu. Jeszcze gorzej wypadła jej wielka rywalka, a wcześniej przyjaciółka Jewgenia Miedwiediewa. Srebrna medalistka z igrzysk w Pjongczangu była dopiero siódma. Triumfowały juniorki, którym wiek nie pozwala na starty w zawodach mistrzowskich seniorów (czyli zawodniczek, które ukończyły 15 lat).

Złoto zdobyła 14 – letnia Anna Szczerbakowa, która w swoim programie dowolnym zaprezentowała arcytrudny element, czyli poczwórnego lutza. O kilka setnych punktu przegrała z nią wciąż jeszcze aktualna mistrzyni świata juniorek, również 14- letnia Aleksandra Trusowa, zwana królową poczwórnych skoków. „Najpierw poczwórnego lutza ćwiczyłam na uprzęży. Przyzwyczaiłam się wykonywać go z obiema rękoma uniesionymi w górze. Więc kiedy zaczęłam skakać bez pomocy, musiałam się tego oduczyć. W poczwórnych skokach skacze się wyżej. Więc kiedy zdarzy mi się upaść, wszyscy wokół uciekają a ja nie wiem dlaczego. Przecież upadki nie są bolesne. Poczwórny skok jest po prostu skakany wyżej. Wystarczy codziennie trenować. Każdy się może tego nauczyć” - mówi Trusowa.

Rywalizacja na mistrzostwach Rosji wzbudziła jednak ogromne kontrowersje. Pojawiły się głosy, iż tak młode dziewczynki nie powinny brać udziału w rywalizacji seniorek. Głos zabrał m.in. znany niegdyś tancerz na lodzie a obecnie trener Aleksander Żulin. Były łyżwiarz otwarcie stwierdził, iż juniorki nie powinny być dopuszczone do startu a łyżwiarstwo figurowe kobiet potrzebuje zawodniczek z ukształtowanymi ciałami. W krytyce wtórowała mu słynna rosyjska trenerka a aktualnie komentatorka telewizyjna Tatiana Tarasowa, twierdząc że stało się wiele złego. Przeciwnego zdania jest była mistrzyni świata Jelizawieta Tuktamyszewa. Łyżwiarka podkreśla, iż potrójnego axla (czyli trzy i pół obrotu w powietrzu) nauczyła się będąc dzieckiem. Wątpliwości wzbudziło też to, która z Rosjanek powinna zostać wysłana na mistrzostwa w Mińsku. Trzecie miejsce w ekipie rosyjskiej jest zawsze dyskutowane. Spodziewano się, że mimo dalekiej pozycji na mistrzostwach kraju miejsce w reprezentacji ze względu na dotychczasowe osiągnięcia przypadnie Jewgienii Miedwiediewej. Jednak władze Rosyjskiej Federacji Łyżwiarskiej zdecydowały, iż w Mińsku jako trzecia z Rosjanek wystąpi Sofia Samorudowa (obok Stanisławy Konstantinowej i Aliny Zagitowej).

Dla Rosjanek na Starym Kontynencie rywalek nie widać. Ale konkurencja kobiet powinna nas szczególnie interesować. Na horyzoncie pojawiła się bowiem Jekatierina Kurakowa. Rosjanka, która wkrótce będzie reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach. Na razie czeka na zgodę ze strony Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), by reprezentować nasze barwy. Ta utalentowana łyżwiarka w polskich barwach walczyć będzie ze swoimi rosyjskimi koleżankami.

Smutkiem wieje jeśli chodzi o konkurencje par portowych, w której wystąpi zaledwie 12 duetów. Tytułu bronić będą Rosjanie Jewgienia Tarasowa i Władimir Morozow, którzy przed niespełna miesiącem przegrali w prestiżowym finale Grand Prix z Francuzami Venessą James i Morganem Cipresem. Karierę zakończyli najlepsi z Europejczyków na igrzyskach w Pjongczangu Niemcy Aliona Savchenko i Bruno Massot. Mistrzowie olimpijscy zajęli się występami w rewiach. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia czarowali publiczność swoim nowym repertuarem pokazowym do muzyki z filmu „ 50 twarzy Greya”.

Mistrzostwa Europy pokazują Eurosport 2 i TVP Sport