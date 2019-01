Historyczny sukces Francuzów

Francuzi Vanessa James i Morgan Cipres zdobyli złoty medal pośród par sportowych na mistrzostwach Europy w Mińsku. Tytułu sprzed roku nie obronili Rosjanie Jewgenija Tarasowa i Władimir Morozow, którzy musieli zadowolić się srebrnym medalem. Na trzecim miejscu na podium stanęli ich koledzy z reprezentacji Aleksandra Bojkowa i Dmitrij Kozłowski.

Dla Francuzów to historyczny sukces. Tylko dwa razy francuscy łyżwiarze figurowi sięgali po złoty medal w konkurencji par sportowych. Ostatnio w 1932 roku za sprawą Andree Brunet i Pierre Brunet. James i Cipres prowadzili już po programie krótkim, czyli pierwszej części konkurencji. Mogli być uważani za faworytów, gdyż niespełna przed miesiącem wygrali w prestiżowym finale Grand Prix w Vancouver. Przed rokiem zajęli czwarte miejsce.

W finałowej odsłonie na lodowisku w Mińsku wystąpili do składanki muzycznej utworów „Wicked Game” i „ The Last Feeling”. Romantyczna muzyka idealnie współgrała z elegancją a wręcz dostojnością łyżwiarzy. Choć w niektórych elementach skokowych można było odnotować niewielkie zachwiania, jednak całość występu czarowała. Francuzi od dawna znani są z unikalnego stylu jazdy. Silni a zarazem bardzo dobrze wyszkoleni pod względem tanecznym. Jednak bliżej im do tańca nowoczesnego aniżeli klasycznego, rosyjskiego baletu. Ich występy stanowią widowisko pełne harmonii- dynamiczna jazda, pełne ekspresji ruchy, arcytrudne podnoszenia i skoki a nawet dopracowane do perfekcji stroje. W Mińsku prezentowali się w czarnych, wyszywanych kryształkami kombinezonach.

Ale Francuzi to przede wszystkim innowacje i niespotykane pomysły choreograficzne. Właśnie nietuzinkowe połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami wyróżniają ich spośród pozostałych duetów. W programie dowolnym szczególne wrażenie robiło pomysłowe wejście do spirali śmierci wykonywanej niemal pod sam koniec występu nagrodzonego przez publiczność owacją na stojąco.

„ To spełnienie naszych marzeń- mówił Morgan Cipres po ogłoszeniu rezultatów- Zawsze marzyliśmy o tym, by zapisać się w historii i dokonaliśmy tego. To dla nas chwila wielkiej radości”.

Vanessa James pochodzi z Bermudów. W swojej karierze reprezentowała kolejno: Stany Zjednoczone, Wielka Brytanie i Francję. Morgan Cipres jest jej trzecim partnerem. Wcześniej jeździła z Yannickiem Bonheur i Hamishem Gamanen, nie odnosząc jednak większych sukcesów. Jednym z jej trenerów był Mariusz Siudek, który przed laty odnosił sukcesy występując w parze sportowej wraz z Dorotą Zagórską. Wspólne występy z Morganem Cipresem rozpoczęła w roku 2010. Łyżwiarz ten trenował wówczas jako solista. Przed trzema laty poważnie myśleli o tym, bu rzucić łyżwiarstwo. Mimo ciężkich treningów wciąż daleko im było do czołówki. Wówczas rozpoczęli treningi z Johnem Zimmermanem, który niegdyś odnosił sukcesy wraz z Kyoko Iną. Właśnie ich styl jazdy pociągał Francuzów, którzy do klasyki zwyczajnie nie pasowali. Ich największy dotychczasowy sukces to oprócz zdobytego właśnie mistrzostwa Europy, brązowy medal na mistrzostwach świata przed rokiem. A tak wówczas w „ Kiss and Cry” cieszyli się z brązu:

Jako mistrzowie Europy są faworytami tych najbliższych MŚ, które już pod koniec marca odbędą się w japońskiej Saitamie. Pośród par sportowych kariery zakończyły duety, które święciły triumfy na igrzyskach olimpijskich, a więc mistrzowie Aliona Savchenko i Bruno Massot oraz brązowi medaliści, Kanadyjczycy Meagan Duhamel i Eric Radford. Z kolei wicemistrzowie olimpijscy Chińczycy Wenijng Sui i Cong Han zmagają się z ciężką kontuzją. Wszystko wskazuje więc na to, iż o złoto mistrzostw świata Francuzi ponownie stoczą walkę z Rosjanami.