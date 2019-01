ME w łyżwiarstwie figurowym: Świetne tango Polaków

Polscy tancerze na lodzie Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajmują czwartą pozycję po tańcu rytmicznym na mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym odbywających się w Mińsku. Na prowadzeniu są czterokrotni mistrzowie Starego Kontynentu, trzykrotni mistrzowie świata i wicemistrzowie olimpijscy z Pjongczangu Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Tak wysoka lokata Polaków jest sporym zaskoczeniem. Dla naszych tancerzy wszystko układało się pomyślnie, na początek szczęśliwe było losowanie numeru startowego. Kaliszek i Spodyriew wyciągnęli karteczkę z przedostatnim numerem. Za nimi jechali już tylko francuscy arcymistrzowie Papadakis i Cizeron. Ale nie w szczęśliwym losowaniu, lecz w umiejętnościach naszych łyżwiarzy należy upatrywać sukcesu w tańcu rytmicznym, a ten stanowi pierwszą część zmagań na mistrzostwach w Mińsku. Każdy błąd może tu bardzo drogo kosztować o czym dobitnie przekonali się Rosjanie Wiktoria Sinicyna i Nikita Kacałapow. Łyżwiarz upadł w połowie sekwencji twizzlowej, zaś zaskoczona partnerka straciła równowagę wkrótce po nim. Aktualni mistrzowie Rosji w rezultacie uplasowali się za Polakami. Ale w programie dowolnym mogą być bardzo groźni.

Polacy na lodowisku w Mińsku zaprezentowali tango argentyńskie, do którego choreografię układała ich trenerka Sylwia Nowak - Trębacka. Tango przygotowane dla naszych tancerzy jest najprawdziwszym tangiem ulicznym. Bliżej mu do tańca znanego z ulic Buenos Aires, niż wykonywanego na parkiecie. Taki właśnie był zamysł choreograficzny, który miał odróżnić je od tanga innych duetów. Ekspresyjne ruchy, uwodzicielskie spojrzenia i precyzja wykonywanych elementów technicznych dały im rekord sezonu czyli aż 72, 87 pkt. Z twarzy łyżwiarzy, którzy dotychczas lubowali się w programach tanecznych i wesołych zniknął charakterystyczny uśmiech. A więc było zmysłowo i wyzywająco. Właśnie tak jak powinno być w tangu. Uroku występowi dodawała suknia łyżwiarki. Ciemnozielona, długa kreacja przyciągała spojrzenia niczym magnes.

Teraz przed Polakami taniec dowolny, który Kaliszek i Spodyriew wykonają do muzyki nowoczesnej. Dotychczas najwyższe miejsce jakie osiągnęli na mistrzostwach Europy to ósme przed dwoma laty w Ostrawie. Jak dotychczas najwyżej spośród polskich par tanecznych, bo na siódmym miejscu plasowali się Teresa Weyna i Piotr Bojańczyk a było to w 1975 roku. W 2000 roku również siódmą lokatę zdobyła Sylwia Nowak (dzisiaj Trębacka) w parze z Sebastianem Kolasińskim.