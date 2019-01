Łyżwiarstwo figurowe: Niespodziewana mistrzyni Europy solistek

Rosjanka Sofia Samodurowa zdobyła złoty medal w konkurencji solistek na mistrzostwach Europy w Mińsku. Za nią uplasowała się jej rodaczka mistrzyni olimpijska Alina Zagitowa. Brązowy medal przypadł Fince Vivece Lindfords.

16-letnia Rosjanka zdobywała mistrzostwo Europy w tanecznych rytmach ścieżki muzycznej z filmu „Burleska”. To jej debiut na mistrzostwach Starego Kontynentu. Wcześniej nie udało się jej zakwalifikować do reprezentacji Rosji. „ Jestem niesamowicie rozemocjonowana – mówiła po ogłoszeniu rezultatów Samodurowa. - Mój trener powiedział mi, żebym przestała płakać, ale zwyczajnie nie mogę”. Rosjanka zaprezentowała zdecydowanie najlepszy występ wieczoru. Wykonała wszystkie zaplanowane elementy techniczne, w tym arcytrudną kombinację potrójnego flipa z potrójnym toeloopem. Każdy kolejny, udany element techniczny dodawał jej skrzydeł. Z uśmiechem na ustach prezentowała się aż do ostatnich minut programu. Z temperamentem i radością interpretowała każdy niuans muzyki. Poźniej było już tylko ogromne wzruszenie i niedowierzenie. Publiczność zgotowała jej owację na stojąco.

Poniżej dalsza część artykułu

Po raz kolejny pokonała mistrzynię olimpijską Alinę Zagitową (wcześniej na mistrzostwach Rosji). Zagitowa jechała tuż po niej, ale wyraźnie nie wytrzymała presji. Zresztą nie po raz pierwszy od czasu triumfu na igrzyskach w Pjongczangu. Podobnie było na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Mediolanie, gdzie będąc na prowadzeniu po programie krótkim raz po raz upadała na lód po każdym ze skoków. Na lodowisku w Mińsku, kłopoty tej dziecięcej gwiazdy zaczęły się w jej popisowej przecież kombinacji potrójnego lutza i potrójnego toeloopa z obiema rękoma uniesionymi w górze. Jadąc do ekspresyjnych rytmów z opery Bizeta „Carmen”, kilkakrotnie popełniała błędy w skokach. Nieudane elementy techniczne mocno zaburzały odbiór występu. Zagitowa wybierając Carmen” jako program dowolny musiała zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie to ze sobą niesie. Przecież w rolę tej wielkiej kusicielki wcieliła się niegdyś legendarna Katarina Witt, co pamiętają nie tylko koneserzy łyżwiarstwa. A więc porównywanie jest tu naturalne. Trudno było młodziutkiej dziewczynie dorównać tamtej zmysłowej interpretacji Jej występ bardziej przypominał ćwiczenie gimnastyczne, aniżeli pełną zmysłów opowieść. Ale takie jest współczesne łyżwiarstwo, gdzie przy ogromnej ilości obowiązkowych elementów technicznych, na grę aktorską pozostaje mało czasu.





Samodurowa miejsce w reprezentacji wywalczyła występami na mistrzostwach Rosji w Sarańsku, które odbywały się przed miesiącem. Ich wyniki były ogromnym zaskoczeniem i wzbudziły mnóstwo kontrowersji. Świeżo upieczona mistrzyni Europy była tam dopiero czwarta. Jeszcze niżej plasowały się faworytki czyli medalistki olimpijskie: Zagitowa i Miedwiediewa. Wszystkie miejsca na podium zajęły wówczas juniorki, które ze względu na zbyt młody wiek nie mogły być dopuszczone do startu na zawodach mistrzowskich rangi międzynarodowej (wymagany wiek ME i MŚ to ukończone 15 lat). Szczerbakowa, Trusowa i Kostornaja triumfowały, ale zebrały też wiele głosów krytyki. Niegdyś słynny tancerz na lodzie a obecnie trener Aleksander Żulin otwarcie stwierdził, iż tak młode dziewczynki nie powinny być dopuszczone do startu w rywalizacji seniorek a łyżwiarstwo figurowe kobiet potrzebuje zawodniczek o ukształtowanych ciałach. W krytyce wtórowała mu legendarna trenerka a obecnie komentatorka telewizyjna Tatiana Tarasowa, która przyznała iż stało się wiele złego. Młodziutkie zawodniczki o dziecięcych kształtach zdecydowanie pokonały wielkie mistrzynie, wykonując kilka poczwórnych skoków w swoich programach. Najwyżej spośród dziewcząt, które ukończyły wymagany 15 rok życia plasowała się właśnie Samodurowa. Piąta była mistrzyni olimpijska Alina Zagitowa, zaś wicemistrzyni Jewgenija Miedwiedjewa dopiero siódma. Mimo kontrowersji, władze Rosyjskiej Federacji Łyżwiarskiej zdecydowały się wysłać na mistrzostwa Europy Stanisławę Konstantinową, która była szósta. Trzecie miejsce w ekipie rosyjskiej zwykle jest dyskutowane i spodziewano się, że ze względu na osiągnięcia przypadnie ono Miedwiediewej. Konstantinowa co prawda w Mińsku medalu nie zdobyła, ale w programie dowolnym była druga. Jej miejsce na mistrzostwa świata w Saitamie nie jest jednak pewne. Prawdopodobnie zastąpi ją mistrzyni świata z 2015 roku Jelizawieta Tuktamyszewa, która w mistrzostwach Rosji nie brała udziału ze względu na zapalenie płuc.