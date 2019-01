Puchar Świata w skokach: Teraz Stefan Kraft

Wygrał w Zakopanem, wygrał dwa razy w Sapporo. Stefan Kraft zastąpił Ryoyu Kobayashiego w roli seryjnego zwycięzcy w Pucharze Świata. Polacy – przyczajeni za podium.

Konkursy na Okurayamie potwierdzają, że austriackie skoki wreszcie odżyły. Trzecie z kolei zwycięstwo odniósł Kraft, jego rodacy tak dobrze jeszcze nie skaczą, lecz lider wydaje się zbliżać do formy z czasów, gdy wygrywał Turniej Czterech Skoczni (2014/2015), zdobywał podwójne mistrzostwo świata w Lahti (2017) i Puchar Świata (2016/2017) oraz ustanawiał wciąż aktualny rekord świata w długości lotu (253,5 m w Vikersund).

Na tle odrodzonego Austriaka polskie orły spisywały się w Japonii nie najgorzej. Rekord Okurayamy i drugie miejsce w sobotę Kamila Stocha, czwarta pozycja Piotra Żyły w niedzielę, wzmocnienie przodownictwa w Pucharze Narodów to nasze zyski z wyspy Hokkaido.

Ale trzeba przyznać: nagłego wzrostu formy nie ma, przeziębienie Stocha trochę martwi, bo do mistrzostw świata w Seefeld (20 lutego – 3 marca 2019 r.) coraz bliżej.

W Sapporo Polacy skakali w cieniu Krafta, który dzień po dniu wyprzedzał Żyłę oraz Stocha i w klasyfikacji PŚ jest już drugi. Popsuł także święto Japończykom, zdecydowanie wygrywając na Okurayamie z rewelacją zimy Ryoyu Kobayashim – lider PŚ był u siebie piąty i trzeci. Można śmiało napisać, że w Sapporo większą uwagę nieliczych widzów przyciągnął prawie 47-letni mistrz Noriaki Kasai, który po tygodniach mizerii wreszcie w niedzielę wylądował na niezłej, siódmej pozycji.

Czy zaczyna się kolejny Kraft-show? Chyba Austriak (rocznik 1993), następca Thomasa Morgensterna i Gregora Schlierenzauera, jeden z najzdolniejszych absolwentów szkoły sportowej w Stams, rzeczywiście staje się głównym kandydatem do zdobywania złotych medali w Seefeld.

Chłopak z małego Schwarzach im Pongau w salzburskim kraju związkowym, skąd do skoczni w Bischofshofen jest tylko 15 km, wybrał dobrze, nie decydując się na karierę piłkarską. Miał taką szczerą chłopięcą ochotę, podjął pierwsze próby, do dziś jest wiernym kibicem Bayernu Monachium (także ze względu na przyjaźń z obrońcą Davidem Alabą), ale namówiony przez kolegę wybrał skoki i tak zostało.

Podstawówka w Bischofshofen, liceum w Stams, dorosłość w barwach armii – przeszedł typową drogę austriackich mistrzów, niemal od razu sporo wygrywając. Zaczął od mistrzostw świata juniorów (złoto w drużynie, srebro indywidualnie w 2011 r., dwa brązowe krążki w 2013), potem było srebro i brąz MŚ w Falun (2015) i po kolejnym dwuleciu wybuch wielkiej formy w Lahti.

Podczas tej niezwykłej zimy 2016/2017 wygrywał niemal wszędzie, dokładając do dużej Kryształowej Kuli także małą za loty i zwyciężając w turnieju Raw Air. Po ostatnim starcie w Sapporo ma 15 zwycięstw w konkursach PŚ, jedno z pierwszych, w 2015 roku, odniósł w Wiśle, do dziś jest oficjalnym rekordzistą skoczni im. Adama Małysza. Kraft po skokach potrafi o nich barwnie opowiedzieć: ujmuje dziennikarzy uśmiechem, spokojem, rzeczowością i skromnością. To jeden z tych sportowców, którym nawet rywale biją brawo po udanej próbie.

Na kolejny weekend PŚ skoczkowie wracają do Europy. Czas na pierwsze tej zimy loty. To jedna z ulubionych specjalizacji Krafta, medale (brązowe) z mistrzostw świata w lotach też już ma. Na skoczków czeka powiększona (z HS225 do HS235) skocznia mamucia w Oberstdorfie.

Klasyfikacja Pucharu Świata

1. R. Kobayashi (Japonia) 1233 pkt.

2. S. Kraft (Austria) 781

3. K. Stoch (Polska) 744

4. P. Żyła (Polska) 677

5. D. Kubacki (Polska) 592

6. S. Leyhe (Niemcy) 566

7. R. Johansson (Norwegia) 542

J. A. Forfang (Norwegia) 482

9. T. Zajc (Słowenia) 454

10. K. Geiger (Niemcy) 425

...

29. J. Wolny (Polska) 98

35. S. Hula (Polska) 53

43. M. Kot (Polska) 24

Puchar Narodów:

1. Polska 2892

2. Niemcy 2747

3. Japonia 2228

4. Austria 2042

5. Norwegia 1717