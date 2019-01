Zimna nie da się oswoić

Rozmowa z piątą parą taneczną Europy Natalią Kaliszek, Maksymem Spodyrievem i ich trenerką Sylwią Nowak-Trębacką.

Rzeczpospolita: Jak czujecie się po tym sukcesie?

Maksym Spodyriev: Przede wszystkim jesteśmy wciąż pod wpływem wielkich emocji, ale nie myślimy tak bardzo o tym, że zapisaliśmy się w historii. Być może za jakiś czas będziemy myśleć o tym czego dokonaliśmy w szerszej perspektywie. Dzisiaj jesteśmy po prostu szczęśliwi. To były dla nas niesamowite emocje.

Natalia Kaliszek: Mamy świadomość jak wiele udało nam się osiągnąć, to jest dla nas największą nagrodą i mobilizacją, aby nie poddawać się pomimo przeciwności, z którymi przychodzi nam się mierzyć

Czy przed mistrzostwami spodziewaliście się, aż tak wysokiej pozycji?

M.S: Nie. Oczekiwaliśmy po prostu dwóch dobrych przejazdów.

N.K.: Chcieliśmy tylko pokazać, jak wiele umiemy, mieliśmy świadomość tego, że możemy oba programy wykonać bezbłędnie, bo mamy je przetrenowane miliony razy, ale bardzo chcieliśmy zaprezentować je w pełnej krasie i bezbłędnie.

O 3 punkty wyprzedziliście Brytyjczyków Lilah Fear i Levisa Gibsona, o 5 punktów Hiszpanów Sarah Hurtado i Kirilla Khaliavina. Aż od 10 punktów innych Hiszpanów Oliwię Smart i Adriana Diaza. Zajęliście więc piąte miejsce bardzo pewnie...

M.S: Pojechaliśmy zdecydowanie najlepiej w całym sezonie. Oba programy wykonaliśmy perfekcyjnie. Tango, które w tym roku jest rytmem przewodnim, to najlepszy i najbardziej przez nas lubiany taniec rytmiczny.

S. Nowak- Trębacka: Wszystkie wykonywane przez moją parę elementy techniczne uzyskały najwyższe poziomy. Były też bardzo pewne i stabilne, a dodatkowo wspaniale wykonane. To wpłynęło na ocenę za jakość wykonania poszczególnych elementów. Dostaliśmy tu wiele dodatkowych punktów. I tak te punkciki się mnożyły. Również komponenty były na bardzo wysokim poziomie. Udało się wyeliminować wszystkie błędy.

Kogo uważaliście za najgroźniejszych rywali?

M.S: Łyżwiarstwo figurowe nie jest sportem bezpośredniej rywalizacji. My zawsze rywalizujemy z samymi sobą. Z własnymi słabościami. Z tym, by nie popełniać błędów.

N.K.: Grupa par, z którą rywalizujemy w tym sezonie, jest na równym, wysokim poziomie. Każda para czymś się wyróżnia, w jakimś aspekcie jest mocna. My też mamy świadomość naszych mocnych stron i na nich się skupiliśmy. Zależało nam aby wystartować w pełnej koncentracji i pojechać bezbłędnie.

O 7 punktów poprawiliście swój najlepszy rezultat w tym sezonie ustanowiony na zawodach Challenger Cup w Tallinie. Czy to dużo czy mało w tańcach na lodzie?

S.N-T: To bardzo dużo. Różnice pomiędzy parami mogą być przecież liczone w setnych punktu. 7 punktów to już różnica klasy.

Czujecie, że pojechaliście na maksimum czy moglibyście jeszcze coś poprawić?

S.N-T.: Start na głównej imprezie sezonu zwykle weryfikuje umiejętności i poziom łyżwiarzy. To bardzo ważne i trudne zarazem, aby na najważniejszych zawodach zaprezentować szczyt formy. Nam to się udało.

W tańcu rytmicznym cała elita łyżwiarzy jechała przed wami. Mieliście przedostatni numer startowy, tylko Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron jechali po was. Z kolei w tańcu dowolnym jechaliście jako drudzy w ostatniej rozgrzewce. Jak z psychologicznego punktu widzenia jest łatwiej? Jechać przed rywalami, dać z siebie wszystko i czekać na to co pokażą? Czy odwrotnie? Jechać po nich i wiedzieć co pokazali na lodowisku?

M.S: To nie sprawia nam różnicy. Może z raz przemknęło nam przez myśl, że jedziemy przed mistrzami. Jesteśmy zawsze bardzo skupieni na tym co mamy pokazać. Znamy przecież możliwości innych, ale na zawodach myślimy przede wszystkim o własnych występach.

N.K.: Numer startowy tak naprawdę nie ma większego znaczenia. W zależności od tego, który numer wylosujemy, musimy dostosować swoją rozgrzewkę przedstartową, a potem tylko skupić się na sobie i pokazać swoje najmocniejsze strony.

Czy przygotowując się do występów znacie oceny swoich rywali? Czy oglądacie inne występy w trakcie przygotowań przed startem?

M.S: Natalia nie lubi tego wiedzieć. Ja natomiast jestem ciekaw tego jak pojechali rywale.

Czy macie jakiś specjalny rytuał, który pomaga wam bezpośrednio przed występem?

M.S: Przed każdym startem po prostu przytulamy Sylwię. Właściwie nawet nie wiem skąd to się wzięło, ale robimy tak od zawsze… To chyba nasz rytuał.

Dotąd występowaliście do muzyki wesołej i tanecznej. W tym sezonie w obu tańcach postawiliście na coś innego. Czy miało to wpływ na wasz sukces?

M.S; Zdecydowanie tak. Chcemy pokazać, że potrafimy tańczyć na lodzie do rozmaitych typów muzyki. Ciągle szukamy czegoś nowego. Nie stoimy w miejscu. Szukamy najlepszych rozwiązań.

Pod koniec marca mistrzostwa świata w Saitamie. Jaki jest wasz cel na mistrzostwa świata?

M.S: Nasz cel jest zawsze ten sam. Pojechać jak najlepiej dwa tańce. Nie myślimy o miejscach ani rywalach.

S.N-T.: Czas poprzedzający MŚ postaramy się wykorzystać na analizę naszego startu z Mińska, zebranie wszystkich uwag i zastrzeżeń. Jednym słowem, będziemy pracować, aby uzyskać znowu najlepszą formę i zaprezentować dwa mocne programy.

Nie myślicie o treningach zagranicą? Na lodowisku w Toruniu temperatura spada przecież czasem poniżej zera. Latem musicie szukać lodu, bo lodowiska w Polsce są zamknięte. Nie kuszą was lepsze warunki treningowe? Najnowsze technologie ?

M.S. Nieważne gdzie, ważne z kim.

S.N-T.: Być może kiedyś staniemy przed takim dylematem. Na razie dzięki wsparciu ze strony prezydenta miasta Torunia i Ministerstwa Sportu możemy pracować ze wspaniałym teamem najlepszych specjalistów. To prawda, że warunki na lodowisku w Toruniu nie rozpieszczają. Ciężko jest wykonywać arcytrudne podnoszenia z zamarzniętymi rękoma. Bardzo ciężko jest przyzwyczaić się do chronicznego zapalenia zatok, do częstego zapalenia oskrzeli i przewlekłego kaszlu, a z takimi przeciwnościami mierzymy się na co dzień. Tego nie da się oswoić i traktować jako normy. Bardzo niska temperatura na lodowisku to w tej chwili nasz największy problem. Moi zawodnicy byli w wielu zagranicznych ośrodkach i znamy warunki jakie tam panują. Są nieporównywalne z naszymi, ale jak pokazują wyniki innych naszych reprezentantów startujących w Mińsku, którzy dzięki wsparciu PZŁF trenują na co dzień w najlepszych ośrodkach na świecie, a którym niestety nie udało się zakwalifikować do finałów, nie zawsze trenowanie za granicą jest dobrym rozwiązaniem, choć wymaga dużo większych nakładów finansowych.

Mówi się, że łyżwiarstwo figurowe kiedyś było bardziej atrakcyjne artystycznie, ale niewymierne. Dzisiaj każdy ruch oceniany jest skrupulatnie w punktach. Wiele osób narzeka, że obecny system sędziowania jest zbyt skomplikowany i niezrozumiały dla przeciętnego widza. Jakie jest wasze zdanie? W którą stronę powinna iść wasza konkurencja, sztuki na lodzie czy sportu?

M.S.: Łyżwiarstwo figurowe to sport. W dodatku jeden z najważniejszych i najchętniej oglądanych podczas igrzysk olimpijskich. System sędziowania, który obecnie obowiązuje dąży do tego, by była to dyscyplina czytelna i wymierna.

S.N-T.: Obecny system sędziowania na pierwszy rzut oka rzeczywiście może wydawać się zawiły. Ale jeśli ktoś się nim bliżej zainteresuje, wcale nie jest taki skomplikowany, jak się z pozoru wydaje. Tu jest duża rola mediów, by ten system widzom tłumaczyć. Łyżwiarstwo bardzo dzięki niemu zyskało. Stało się sprawiedliwsze. Teraz wartość każdego kroku jest skrupulatnie obliczona. To jest sport, a nie show na lodzie, więc musi być wymierny.