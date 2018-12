Turniej Czterech Skoczni: Bez Polaków na podium

Pierwszym liderem został nieustraszony Ryoyu Kobayashi. Polacy na razie przyczajeni: Dawid Kubacki piąty, Piotr Żyła szósty, Kamil Stoch ósmy.

Nic się nie zmienia – rewelacyjny Japończyk skakał na Schattenberg-Schanze najbardziej efektownie. Głównym przeciwnikiem zwycięzcy okazał się Markus Eisenbichler, trzeci był Stefan Kraft – forma z kwalifikacji nie minęła.

Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął w Oberstdorfie piąte miejsce. Żyła już w serii KO miał trudne zadanie, musiał wygrać z Johannem André Forfangiem, co zrobił efektownie, co dało mu czwarte miejsce, za Kobayashim, Eisenbichlerem i Andreasem Stjernenem, ale tę dobrą pozycję stracił. Kamil Stoch – może wypadł skromniej, niż się spodziewano, ale warto słuchać mistrza, gdy mówi, że ma jeszcze trochę do poprawy.

Z polskiej szóstki w miarę dobrze spisał się jeszcze Jakub Wolny, którzy również zakwalifkowali się do finału. Aleksandra Zniszczoła wyeliminował Jewgienij Klimow, Stefana Hulę pokonał Michael Hayboeck.

Pierwszy konkurs potwierdził zdanie tych, którzy widzą w 22-letnim liderze PŚ młodzieńca bez strachu. Nie jest bardzo znany, choć miewał wcześniej błyski talentu: jest dwukrotnym brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów w 2016 roku (indywidualnie i z drużyną). Podczas igrzysk w Pjongczangu dwa razy był pierwszej dziesiątce, do tego w kwalifikacjach ustanowił rekord dużej skoczni.

67. TCS Pierwszy konkurs w Oberstdorfie: 1. R. Kobayashi (Japonia) 282,3 (138,5 ?i 126,5); 2. M. Eisenbichler (Niemcy) 281,9 (133 i 129); 3. S. Kraft (Austria) 280,5 (131 i 134,5); 4. A. Stjernen (Norwegia) 278,2 (132,5 i 131); ?5. D. Kubacki (Polska) 269,8 (128,5 ?i 133,5); 6. P. Żyła (Polska) 268,3 (133 ?i 126,5); 7. R. Johansson (Norwegia) 268,0 (129 i 125); 8. K. Stoch (Polska) 267,6 (127 i 131); 9. T. Zajc (Słowenia) 266,0 (127 i 125,5); 10. D. Huber (Austria) 265,2 (129 i 124); ?... 26. J. Wolny 225,4 (116 i 117); ?42. A. Zniszczoł 108,7 (114,5); 43. S. Hula (wszyscy Polska) 107,1 (113,5).

W Oberstdorfie podczas konferencji prasowych o więcej szczegółów było trudno, bo przeszkadzała bariera językowa i nieśmiałość skoczka w relacjach z gromadą dziennikarzy ze świata. Można było jednak dowiedzieć się, dzieki kreatywnemu tłumaczowi, że Ryoyu to „neo-Japończyk”, a także, że jest „z lekka zwariowany” i ostatnie chwile przed turniejem spędzał w ojczyźnie na internetowych zakupach ubrań i butów, co jest jego drugim hobby, po skokach.

Klasyfikacja PŚ: 1. Kobayashi 656 pkt.; 2. Żyła 485; 3. Stoch 397; 4. K. Geiger (Niemcy) 349; 5. J. A. Forfang (Norwegia) 327; 6. S. Leyhe (Niemcy) 275; 7. J. Klimow (Rosja) 249; 8. Johansson 238; 9. Kraft 211; 10. Zajc 208; 11. Kubacki 199; … 22. Wolny 66; 35. Hula 25.

Rywale i trenerzy mówili nieco więcej. – Jest skromnym i miłym chłopakiem – rzekł Johann André Forfang. – On lata jak kartka papieru na wietrze – stwierdził Andreas Wellinger. – Jest jednym z bardziej cichych skoczków, jak to Japończyk, ale przynajmniej bardzo głośno się śmieje – trafnie zauważył Severin Freund.

– Ma naprawdę fantastyczną technikę odbicia, jest niezwykle szybki w fazie przejścia do lotu, niemal nie traci wtedy szybkości – to słowa fachowe trenera Wernera Schustera. – Ta szybkość, większa niż u kogokolwiek innego, to klucz do jego sukcesów – wtórował Alexander Stöckl. – Trochę się jednak boję o jego odporność na wielką presję oczekiwań, zwłaszcza w kraju – mówił trener japońskiej kadry Hideharu Miyahira.

Niektórzy widzą w nagłym rozkwicie talentu Ryoyu Kobayashiego podobieństwa do kariery Domena Prevca. Też młody, też śmiały do ostatnich granic, też ma dwóch braci i siostrę. Starszy brat Junshiro wytyczał mu ścieżki kariery, ojciec pomagał w treningach. Tu podobieństwa się kończą, bo Prevc senior to jednak z zawodu meblarz, a Kobayashi senior to profesjonalny instruktor sportów zimowych, w szczególności narciarstwa, z miasta Hachimantai w prefekturze Iwate na północy wyspy Honsiu, skąd bliżej do Sapporo, niż do Tokio.

Miłośnicy skokowych statystyk zauważyli, że dwa lata temu, podczas debiutu w Turnieju Czterech Skoczni Kobayashi zajął 43. miejsce. Rok później poprawił się o 21 miejsc. Kolejny taki skok, jak łatwo wyliczyć, oznacza Złotego Orła w rękach młodego skoczka z Japonii.

Czy tak się stanie, zobaczymy 6 stycznia wieczorem, na razie 67. Turniej Czterech Skoczni zgodnie z programem przenosi się niespełna 130 km na wschód, do Garmisch-Partenkirchen na Skocznię Olimpijską. Kwalifikacje zaczną się w Sylwestra o 14., drugi turniejowy konkurs o tej samej porze w Nowy Rok.