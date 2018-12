Łyżwiarstwo figurowe: Era lalek

W łyżwiarstwie figurowym wygrywają dziewczęta, którym niedawno wypadły ostatnie mleczne zęby.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu Alina Zagitowa sprawiła nie lada niespodziankę. Ta zaledwie 15 – latka z Rosji pokonała żelazną faworytkę i dwukrotną mistrzynię świata, swoją rodaczkę Jewgienię Miedwiediewą. Zapisała się w historii jako druga najmłodsza mistrzyni olimpijska pośród solistek (40 dni młodsza była tylko Amerykanka polskiego pochodzenia Tara Lipinski, która triumfowała na igrzyskach w Nagano w 1998 roku). W Pjongczangu Zagitowa prowadziła już w programie krótkim, gdzie wcieliła się w rolę czarnego łabędzia z filmu „Black Swan”. Jadąc po Miedwiediewej poprawiła o 2 punkty świeżo ustanowiony przez słynniejszą rodaczkę rekord świata. W jeździe dowolnej jej występ do muzyki z „Don Kichota” został oceniony tak samo wysoko jak konkurentki, lecz przewaga z programu krótkiego pozwoliła młodziutkiej Rosjance na zwycięstwo.

Tuż po ogłoszeniu rezultatów łyżwiarka złapała się za głowę. Mocno przytulała pluszowego misia, rzuconego jej na taflę przez wielbicieli. Chwilę pózniej znalazła się w ramionach przyjaciółki i rywalki – Jewgenii Miedwiediewej. Długo wymieniały uściski te dziecięce gwiazdy, szepcząc przy tym sobie coś do ucha. Obyło się jednak bez łez wzruszenia. „Nie potrafię okazywać uczuć. Tak jestem wychowana”- mówiła mistrzyni olimpijska, która na co dzień mieszka w Moskwie z babcią. Rodzice pozostali w rodzinnym Iżewsku, kilkanaście godzin drogi od stolicy. Z nastoletnią córką widują się raz na dwa miesiące. Rozłąka z najbliższymi to cena sportowego sukcesu Aliny, która dumnie nosi swe imię na cześć innej rosyjskiej gwiazdy, słynnej gimnastyczki artystycznej Aliny Kabajewej. Lecz właśnie ku rodzicom nastoletniej mistrzyni swoje pierwsze kroki, tuż po ogłoszeniu olimpijskiego werdyktu, skierowała trenerka dziewczynki – Eteri Tutberidze. „Czy rozumiecie co właśnie się stało?”- zapytała, z jak zawsze kamienną twarzą, szalejących ze szczęścia rodziców.

Łyżwiarstwo było dla Aliny wyborem naturalnym. Jej tata jest trenerem hokeja a dziewczynka od najmłodszych lat spędzała czas na lodowisku. Od niedawna dzieli swoje skromne mieszkanko w stolicy z nowym przyjacielem. Jej wybrankiem jest piesek o imieniu Masaru, japońskiej rasy akita. Młodziutka mistrzyni dostała go od japońskiego premiera i jego małżonki podczas ich wizyty w Moskwie.

W cieniu Miedwiediewej

Od trzynastego roku życia Zagitowa trenuje u znanej z żelaznej dyscypliny i kamiennej twarzy Eteri Tutberidze. O srogości gruzińskiej trenerki przekonała się już na samym początku. „Alina była strasznie leniwa” – żaliła się przed kamerami Tutberidze. - Wyrzuciłam ją z lodowiska, jednak po namyśle postanowiłam dać jeszcze jedną szansę”. Zagitowa z kolei mówiła: „Błagałam, by pozwoliła mi wrócić na taflę”. Dziewczynka musiała dorosnąć, dziś po dziecięcych grymasach nie zostało śladu. Talent poparty pracą błyskawicznie zaczął przynosić efekty. Międzynarodowa publiczność w 2017 roku mogła podziwiać Zagitową, kiedy zdobywała mistrzostwo świata juniorów.

W grupie Tutberidze trenowało wówczas wiele utalentowanych zawodniczek, najjaśniej świeciła gwiazda dwukrotnej mistrzyni świata Jewgenii Miedwiediewej - ambitnej, pracowitej i niespotykanie dojrzałej jak na swój wiek. Ta filigranowa dziewczynka zawsze wyróżniała się determinacją i silnym charakterem. Nie stroiła fochów nawet wówczas, kiedy sroga trenerka stosowała metody radykalne i tarzała jej wątłym ciałem po tafli, próbując oduczyć tym sposobem upadków. „Nadal lubisz leżeć na lodzie?”- pytała retorycznie przemoczoną do szpiku kości wychowankę. Miedwiediewa nieprzypadkowo nazywana jest „Księżniczką z żelaza”.

Na mistrzostwach Rosji zadebiutowała jako dwunastolatka. Występowała wówczas z ręką w gipsie, który ukryty był pod sukienką. W 2014 roku na mistrzostwach kraju znowu dopadł ją pech. Trzy dni przed rozpoczęciem zawodów pękł jej łyżwiarski but. Mogła zrezygnować lub zdecydować się na szaleńczą próbę występu w nowych łyżwach. Nie miała wątpliwości, chociaż w trakcie zawodów stopy poocierała aż do krwi.

Kilka tygodni przed igrzyskami w Pjongczangu luksusowy rosyjski magazyn na okładce zamieścił wymowne zdjęcie „drużyny” Tutberidze. Trenerkę otaczały tańczące łyżwiarki, z których wyraźnie wyróżniała się Miedwiediewa. Przez kilka sezonów była niepokonana, w trakcie mistrzostw świata w Bostonie prestiżowy tygodnik „Time” umieścił na okładce zmodyfikowane graficznie zdjęcie łyżwiarki, porównując ją do walczącej wówczas o prezydenturę Hillary Clinton. To Miedwiediewa wystąpiła w imieniu rosyjskich sportowców przed władzami MKOL, prosząc o dopuszczenie do startu na igrzyskach olimpijskich w Korei. Mówiła wtedy, że podczas igrzysk w Soczi miała zaledwie 14 lat, a afera dopingowa ówczesnej rosyjskiej drużyny jest jej całkowicie obca. „Każdy ma jakieś marzenia. Pozwólcie mi spełnić moje. Nie wiem czy będą jeszcze jakieś inne igrzyska w moim życiu”- występowała z dramatycznym apelem.

Miedwiediewą i Tutberidze łączyła szczególna więź. „ Rozumiemy się bez słów- mówiła jeszcze przed igrzyskami łyżwiarka - Często zdarza się tak, że wyprzedzam słowa mojej nauczycielki. Nie musi nawet nic mówić a ja już to robię”. Szeptano nawet o tym, iż to właśnie Jewgienia była jedną z przyczyn zakończenia kariery przez inną rosyjską nastolatkę Julię Lipnicką - pierwszą wielką gwiazdę, którą wychowała Tutberidze. Zachwycała podczas igrzysk olimpijskich w Soczi, gdzie jako 15- latka zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej. Typowana była również na faworytkę indywidualnie, jednak tam zjadły ją nerwy. Po igrzyskach całkowicie straciła motywację. Zmagała się z depresją i zaburzeniami odżywiania. Szybko przestała więc być ulubienicą trenerki która całą swoją uwagę zaczęła poświęcać Miedwiediewej.

Gdy pozycja nowej gwiazdy wydawała się być niekwestionowana, Zagitowa zaczęła deptać o dwa lata starszej mistrzyni po piętach. W 2017 roku zdobyła wicemistrzostwo Rosji, lecz była za młoda, by reprezentować swój kraj na zawodach seniorskich rangi mistrzowskiej. Dopiero pół roku później przekroczyła regulaminową granicę wieku (15 lat), uprawniającą ją do startów. W tym czasie zdobyła jednak mistrzostwo świata juniorów, a w kuluarach coraz częściej mówiło się o tym, że rosyjskie łyżwiarstwo znalazło kolejne cudowne dziecko.

Igrzyska na horyzoncie

Pierwszym sprawdzianem dla obu łyżwiarek w sezonie olimpijskim 2018 był coroczny test odbywający się na początku września w Soczi. I choć obie dziewczyny trenowały ze sobą dzień po dniu i śledziły każdy swój krok, był to pierwszy występ twarzą w twarz tych dwóch rywalek przed szeroką publicznością. Sprawdzian potwierdził przypuszczenia. Miedwiediewa coraz bardziej czuła na plecach oddech rywalki, zdecydowała się bowiem na poważne zmiany jeśli chodzi o techniczny aspekt programów i umieszczenie - podobnie jak rywalka - wszystkich siedmiu wymaganych regulaminowo elementów skokowych w drugiej części programu, a więc ze znacząca premią punktową. Ale widać było, iż nie przyszło jej to bez trudu. Lądowania nie były już tak pewne jak zazwyczaj, a skoki wykonywane dość ociężale. Tak radykalna zmiana w sezonie olimpijskim zawsze obarczona jest dużym ryzykiem. Wokół występów łyżwiarki pojawiało się coraz więcej kontrowersji. Oliwy do ognia dolała znana rosyjska trenerka a obecnie komentatorka telewizyjna Tatjana Tarasowa, która stwierdziła, że nigdy wcześniej nie widziała u tej zawodniczki tylu upadków podczas treningów Zasugerowała również wyraźne niedożywienie dziewczyny.

W kolejnych startach Miedwiediewa powróciła do starego układu, ryzyko uznano za zbyt duże. Ale programy, w których elementy skokowe rozłożone zostały ponownie symetrycznie, z założenia miały niższą bazową wartość techniczną od tego co prezentowała Zagitowa. Dodatkowo w programie krótkim lutza (w którym sędziowie zaczęli dostrzegać ewidentne błędy jeśli chodzi o krawędź odbicia), zastąpiła dużo łatwiejszym skokiem, czyli rittbergerem.

Mistrzyni wyraźnie stawała się coraz bardziej nerwowa. Zmieniła podkład muzyczny swojego programu dowolnego. W odstawkę poszedł liryczny program dowolny w choreografii Ilii Awerbucha. Wybór padł zaś na ścieżkę dźwiękową z filmu „Anna Karenina” z 2012 roku, w którym tytułową rolę zagrała Keira Knightley. Jednak można było odnieść wrażenie, że prześladuje ją pech. Przez kilka tygodni chodziła w gipsie po złamaniu kości śródstopia. Ciężka kontuzja uniemożliwiła treningi. Zmuszona była do rezygnacji ze startów w finale Grand Prix jak i w mistrzostwach Rosji. Do rywalizacji powróciła dopiero na mistrzostwach Europy w Moskwie, które odbywały się pod koniec stycznia czyli niespełna miesiąc przez igrzyskami. Tam na ostatniej prostej do Pjongczangu zmierzyła się z Zagitową, która pod nieobecność rywalki święciła triumfy. Wygrała zarówno mistrzostwa Rosji jak i prestiżowy finał cyklu Grand Prix. Wszędzie, gdzie się pojawiła była bezkonkurencyjna. Sędziowie wręcz się w niej zakochali. Również publiczność bardzo entuzjastycznie przyjmowała tę malutką kobietkę. Skoczna, żywiołowa i taneczna łyżwiarka wywoływała aplauz.

W Moskwie. Zagitowa zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzyni Europy i chociaż zaprezentowała się wręcz rewelacyjnie, poza lodowiskiem sprawiała wrażenie jakby nie czuła się główną gwiazdą zawodów. Pewniejsza siebie Miedwiediewa ze srebrnym medalem na szyi koncentrowała na sobie zainteresowanie mediów. Zagitowa przyjmowała to z pokorą. Wydawało się jakby była wręcz przyzwyczajona do sytuacji, kiedy jest w cieniu bardziej znanej koleżanki. Cicha, skromna, z trudem okazująca emocje wciąż z podziwem spoglądała na brylującą pośród dziennikarzy konkurentkę. Lecz na lodowisku to jej gwiazda błyszczała najjaśniej. Było jasne że na igrzyskach olimpijskich dojdzie do decydującego starcia młodziutkich gwiazd. Zagitowa była w fenomenalnej formie, do internetu wciąż przenikały nagrania z jej spektakularnych treningów. Nieprawdopodobne wręcz kombinacje czterech poczwórnych skoków (lutza i trzech rittbergerów), musiały budzić postrach rywalek, zwłaszcza Miedwiediewej. „Poza lodowiskiem jesteśmy przyjaciółkami. Ale kiedy wychodzę na lód wiem, że to wojna”- przyznawała łyżwiarka.

Konkurencja solistek była w Pjongczangu jedną z tych najbardziej oczekiwanych w łyżwiarstwie figurowym. Zgodnie z tradycją rozgrywana była na zakończenie łyżwiarskich zmagań, ale obie dziewczyny zaprezentowały się na olimpijskim lodowisku już w konkursie drużynowym. Tam jednak grały do wspólnej bramki, Zagitowa wystąpiła w programie krótkim, zaś Miedwiedjewa w dowolnym. W ten sposób obie kandydatki do złotego medalu indywidualnie posmakowały olimpijskiego lodu.

Emocjonująca walka o olimpijskie mistrzostwo indywidualnie przyniosła ostatecznie triumf Zagitowej, ale i kilka nowych rekordów świata ustanawianych przez obie łyżwiarki. Media rozpisywały się o walce pomiędzy młodziutkimi łyżwiarkami, jednak te zaprzeczały jakimkolwiek konfliktom. „Jewgenia jest dla mnie wzorem, przyjaźnimy się, spędzamy razem mnóstwo czasu. Nie ma między nami wrogości. Możemy ze sobą o wszystkim porozmawiać”- mówiła wyraźnie spłoszona Zagitowa podczas konferencji prasowej. Bardziej dojrzale wypowiadała się Miedwiediewa. „Poza lodowiskiem jesteśmy przyjaciółkami, ale kiedy wychodzę na lód wiem, że to wojna”.

Wkrótce po igrzyskach olimpijskich Miedwiediewa opuściła drużynę Tutberidze, rozpoczynając współpracę ze słynnym kanadyjskim trenerem Brianem Orserem. Chociaż oficjalnie podziękowała byłej trenerce za wszystko czego ją nauczyła, sytuacja przyniosła lawinę domysłów. Sama Tutberidze skarżyła się, iż o odejściu Jewgenii dowiedziała się esemesem. Wspominała też, że tuż po igrzyskach rozgoryczona przegraną dziewczyna zadała jej dziecinne pytanie. „Dlaczego nie zostawiłaś Aliny w juniorach na jeszcze jeden rok - pytała podobno wściekła łyżwiarka. Na co doświadczona trenerka odpowiedziała: „Musiałam dla wszystkich stworzyć równe szanse. Alina osiągnęła wiek, który uprawniał ja do występu na igrzyskach”.

Wygrała niewłaściwa z Rosjanek?

Zwycięstwo Zagitowej, obok głosów zachwytu, wzbudziło kontrowersje. Prym wiodły tu amerykańskie media, które wcześniej rozpływały się nad talentem Rosjanki. Tuż po zakończeniu relacji z Pjongczang, największa amerykańska telewizja NBC na swoich profilach w mediach społecznościowych zamieściła wymowne zdjęcie Miedwiediewej. Wizerunek łyżwiarki opatrzony został sugestywnymi gratulacjami z okazji zdobycia przez nią srebrnego medalu olimpijskiego. Dopiero później zamieszczono informację o zwyciężczyni, czyli Zagitowej. To był jedynie początek lawiny krytyki, która dotknęła nową mistrzynię olimpijską. Specjalizująca się od niemal trzydziestu lat w łyżwiarstwie figurowym komentatorka i felietonistka „USA Today” Christine Brennan stwierdziła wprost, iż igrzyska wygrała niewłaściwa z Rosjanek. Sytuację zaś porównała do tej, jaka miała miejsce w 1998 roku podczas igrzysk w Nagano. Wówczas amerykańska faworytka Michelle Kwan, przegrała z 15- letnią rodaczką Tarą Lipinski. Krytycy tej wciąż najmłodszej mistrzyni olimpijskiej w historii podkreślali wtedy, iż filigranowa dziewczynka zwycięstwo zawdzięczała wyłącznie technicznym aspektom swoich występów. Zwłaszcza nieprawdopodobnej kombinacji dwóch potrójnych rittbergerów, którą wykonywała jako jedyna solistka na świecie. Argumentowano, że pod względem artystycznym prezentowała się wręcz dziecinnie w porównaniu do dwa lata starszej konkurentki.

Po igrzyskach w Pjongczangu podobna fala krytyki spadła na Zagitową. Łyżwiarce zarzucono, że wygrała nie tylko dzięki trudności prezentowanych skoków, ale przede wszystkim ich nietypowemu ułożeniu w programach. Mianowicie zawodniczka wszystkie elementy skokowe wykonywała w drugiej części występów, kiedy to zgodnie z regulaminem przysługiwał za nie potężny bonus punktowy. Rosyjska mistrzyni oba programy (krótki i dowolny) rozpoczynała od sekwencji spiral i kroków. Później mogliśmy podziwiać piękne piruety. Dopiero w końcówce występów przyszła kolej na niesamowite skoki. A wykonywała je z dziecinną łatwością (z rękoma uniesionymi w górę), niemal jeden po drugim. W ciągu ostatnich dwóch minut swojego programu dowolnego łyżwiarka zaprezentowała aż 7 elementów skokowych, czyli dokładnie tyle ile dopuszczały przepisy. I choć w ocenie za warstwę artystyczną przegrała program dowolny z Miedwiediewą, dodatkowe punkty za elementy techniczne w drugiej części występu zadecydowały o zdobyciu złotego medalu. Ale zdaniem wielu komentatorów, tak ułożony program, choć trudniejszy, zaburzał równowagę między sportem a artyzmem. Młodziutkiej łyżwiarce zarzucono, iż „ograła system” a jej występ bardziej przypominał ćwiczenie gimnastyczne niż łyżwiarski pokaz.

Zwycięstwo Zagitowej wykorzystano do krytyki przepisów i pretekst do dyskusji, w którą stronę powinno rozwijać się łyżwiarstwo figurowe. Pojawiły się wątpliwości, czy aspekty sportowe i elementy sztuki są w nim we właściwy sposób zbalansowane? Choć na igrzyskach Zagitowa była jedyną zawodniczką prezentującą wszystkie elementy skokowe w drugiej części programu, ten trend obowiązywał wśród wszystkich cudownych dzieci szkolonych pod okiem Eteri Tutberidze. Kwestia zaintrygowała nie tylko media, wzbudziła też ostrą dyskusję w samym środowisku łyżwiarskim. W czerwcu debatował nad nią Kongres ISU, który przepisy zmienił. Wprowadzono tzw. Casus Zagitowej, czyli zapis regulaminowy, który pozwala zawodniczkom i zawodnikom na wykonywanie z dodatkową premią punktową tylko jednego potrójnego skoku w drugiej części programu krótkiego i trzech jeśli chodzi o jazdę dowolną. W praktyce oznacza to, że gdyby igrzyska olimpijskie odbywały się na nowych zasadach zwyciężczynią w konkurencji solistek byłaby Miedwiediewa. Kolejną zmianą, która ma na celu przywrócenie łyżwiarstwu figurowemu teatralności, a co za tym idzie oglądalności, są zmiany w ocenie sędziowania za jakość wykonywanych elementów. Dotychczasowe oceny za jakość (od -3 do plus 3) zostały rozszerzone (od -5 do plus 5).

Niezrozumiały system

Trzeba tu wspomnieć, iż system sędziowania wprowadzony po aferze podczas igrzysk w Salt Lake City (2002) wprowadził całkowicie nowe regulacje, ale jak widać ciągle jest modyfikowany. Obowiązują dwie oceny za wartość techniczną programu i komponenty, czyli połączenia elementów, wykonanie, choreografię, interpretację. Każdemu elementowi przypisana jest określona wartość techniczna, co miało na celu uczynienie sędziowania w łyżwiarstwie bardziej przejrzystym. Coraz częściej jednak padają pytania, czy nie jest w nim zbyt dużo czysto matematycznej kalkulacji, spychającej na drugi plan walory artystyczne. Od momentu wprowadzenia do łyżwiarstwa Code of Points miłośnicy łyżwiarstwa figurowego nie oglądają już słynnych „szóstek” czyli not marzeń, które przez lata kojarzone były nawet przez tych, którzy łyżwiarstwo figurowe oglądali przez przypadek.

Zamiast tego na ekranach telewizorów w czasie transmisji pokazuje się licznik, którego wskazania rosną wraz z wykonywaniem przez zawodników kolejnych elementów. Poszczególne elementy nazywa kontroler techniczny, który określa co właśnie oglądaliśmy (czyli jaki element został wykonany na lodowisku). Dopiero potem sędziowie oceniają jakość wykonywania elementów (w tym sezonie w rozszerzonej skali od -5 do +5 ). Jednak system, który powszechnie uważany jest za bardziej sprawiedliwy dla przeciętnego widza wydaje się mało zrozumiały. Nawet sędziowie przyznają, iż aby właściwie ocenić wartość programów, muszą wielokrotnie oglądać je podczas treningów i powtórek. Ludzki umysł zwyczajnie nie jest w stanie obliczyć i dodać tak wielu liczb w czasie nieco ponad 4 minut a tyle przecież trwa program dowolny w łyżwiarstwie. Widz ma przed oczami wiele liczb i not, z których niewiele rozumie. Stąd pojawiają się wciąż nowe pomysły na zmiany, które miałyby przywrócić łyżwiarstwu figurowemu dawną popularność. Bardzo poważnie rozważane są propozycje wprowadzenia dwóch programów w miejsce dotychczasowych a mianowicie technicznego i artystycznego. Pierwszy miałby koncentrować uwagę na czysto sportowych aspektach łyżwiarskiego rzemiosła, zaś drugi na stronie artystycznej.

Zbyt młoda mistrzyni?

Zwycięstwo zaledwie 15 – letniej Rosjanki po raz kolejny przywołało dyskusję dotyczącą minimalnego wieku pośród łyżwiarzy seniorów. Alina Zagitowa zapisała się w historii jako druga najmłodsza kobieta, która stanęła na najwyższym stopniu olimpijskiego podium. Zaledwie o cztery tygodnie młodsza od niej była tylko Amerykanka polskiego pochodzenia Tara Lipinski, która przed laty triumfowała na igrzyskach w Nagano. Właśnie zwycięstwo tej filigranowej kobietki skłoniło w 1998 roku Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU) do określenia minimalnego limitu wieku. Do startów w kategorii seniorów dopuszczano odtąd zawodniczki i zawodników, którzy ukończyli 15 rok życia. Wszystko w trosce o zdrowie młodziutkich gwiazd, które niejednokrotnie dzięki ekstremalnie niskiej masie ciała i dziecinnemu wręcz wzrostowi wykonywały w powietrzu spektakularne ewolucje, niemożliwe dla dorosłej i w pełni rozwiniętej fizycznie zawodniczki czy zawodnika. Tarę Lipinski na igrzyskach w Nagano trudno było dostrzec zza krawędzi bandy (przy wzroście 147 cm i zaledwie 39 kg wagi). Dziewczynka niczym torpeda wyskakiwała w powietrze w swojej popisowej kombinacji dwóch potrójnych rittbergerów. Jednak mimo buńczucznych zapowiedzi tuż po igrzyskach Lipinski karierę zakończyła, tłumacząc się kontuzjami. Po cichu mówiło się jednak o strachu przed fizycznymi efektami dojrzewania. Pojawiła się na łyżwiarskiej scenie niczym meteoryt i równie szybko zniknęła wygrywając w ekspresowym tempie wszystko co było do wygrania. Później z marnym skutkiem próbowała zająć się aktorstwem. Dopiero po trzydziestce odnalazła nową pasję jaką okazało się dziennikarstwo i przyznała, że olimpijski sukces przyszedł dla niej zdecydowanie zbyt szybko. Tara Lipinski była wraz z Johnnym Weirem główną komentatorkę telewizji NBC podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczang.

Równie szybko karierę zakończyła mistrzyni z igrzysk w Lillehammer w 1994 roku, 16- letnia Oksana Baiul. Za jej sprawą, po raz pierwszy w historii na igrzyskach olimpijskich wybrzmiał hymn niepodległej Ukrainy. Łyżwiarka, którą świat zapamiętał z przejmującej interpretacji „Jeziora Łabędziego” jak i tanecznych broadwayowskich przebojów, również wycofała się ze sportu zaraz po igrzyskach. Szybko wpadła w wir celebryckiego życia i chorobę alkoholową. Zamiast na kolejnych igrzyskach wylądowała na drzewie po fatalnym wypadku samochodowym spowodowanym pod wpływem alkoholu.

Nieco inaczej potoczyły się losy innej 16 –letniej mistrzyni olimpijskiej Sary Hughes. Niespodziewana zwyciężczyni igrzysk olimpijskich w Salt Lake City z 2002, jeszcze rok po triumfie kontynuowała sportową karierę, lecz sukcesów już nie odnosiła. Kobiece kształty jakich nabrała w ciągu kilkunastu miesięcy skutecznie przeszkodziły jej w wykonywaniu potrójnych skoków. Brak kolejnych sukcesów zaowocował zaś utratą motywacji i porzuceniem łyżwiarstwa.

Trenerzy krytykują

Kolejna „era lalek”, bo tak potocznie nazywane są zwycięstwa bardzo młodych dziewcząt, to z kolei zasługa Rosjanek. Zapoczątkowała ją na igrzyskach w Soczi 17- letnia wówczas Adelina Sotnikowa, która została pierwszą w historii rosyjską mistrzynią olimpijską wśród solistek. Chociaż Rosja a wcześniej ZSRR uznawane były za mocarstwa w łyżwiarstwie figurowym, jednak nigdy wcześniej nie odnosiły sukcesów w konkurencji kobiet, gdzie latami dominowały Amerykanki (aż siedmiokrotnie amerykańskie łyżwiarki sięgały po olimpijskie złoto). Sotnikowa znalazła się na liście sportowców podejrzanych o stosowanie dopingu w trakcie igrzysk olimpijskich w Soczi. Z zarzutów jednak ją oczyszczono, ale do wyczynowego sportu już nie powróciła. Zajęła się występami rewiowymi i prowadzeniem reality show w rosyjskich telewizjach. W Rosji ma bowiem status celebrytki. Nieco gorzej potoczyły się losy Lipinickiej, która w sezonie poolimpijskim przeszła poważne załamanie nerwowe. Kilka miesięcy spędziła w szpitalu w związku z zaburzeniami odżywiania. W napiętej atmosferze rozstała się z trenerką a zarazem mentorką Eteri Tutberidze, która nie szczędziła słów krytyki pod adresem byłej pupilki. Sroga trenerka skarżyła się, iż dziewczyna po olimpijskim sukcesie straciła motywację do treningów. Po cichu jednak mówiono o tym, iż zwyczajnie nie sprostała presji oczekiwań po pojawieniu się nowej gwiazdy, czyli Miedwiediewej.

Dziś w kolejce po kolejne sukcesy czeka już mistrzyni świata wśród juniorek Aleksandra Trusowa. Dziewczynka ma zaledwie 13 lat a już zapisała się w historii jako pierwsza kobieta, który wykonała w programie dwa poczwórne skoki. Dobrze wiedzą o tym aktualne mistrzynie Zagitowa i Miedwiediewa. „To takie dziwne uczucie. Kiedy masz 18 lat i czujesz się staro. Wiesz, że musisz rywalizować z dużo młodszymi”- mówiła Miedwiediewa.

Po igrzyskach w Pjongczangu dyskusja o podwyższenia minimalnego wieku powróciła na dobre co związane było nie tylko ze zwycięstwem kolejnej 15- latki, ,ale także serią dramatycznych wyznań czołowych zawodniczek. Za podwyższeniem minimalnego wieku wśród seniorów do 18 lat, optował m.in. znany szkoleniowiec Rafael Artunian (były trener takich gwiazd jak Michelle Kwan i Ashley Wagner, a obecny mistrza świata wśród solistów zaledwie 17 -letniego Nathana Chena ): „ Łyżwiarstwo kręci się teraz wyłącznie wokół skoków, co powstrzymać można jedynie poprzez podwyższenie minimalnego wieku. Zawodnicy unikaliby nadmiernych obciążeń, by jak najdłużej móc kontynuować karierę.” Warto podkreślić, że wychowanek Artuniana, Nathan Chen, jest obecnie jedynym solistą, który wykonuje wszystkie poczwórne skoki. Podobną opinię wyrazili inni znani trenerzy, jak Aleksiej Miszin, Brian Orser czy Tom Zakrajstek. Ten ostatni powiedział: „Podwyższenie minimalnego wieku stwarzałoby bardziej wyrównane możliwości zwłaszcza w konkurencji solistek. Dzisiaj mamy sytuację, w której małe dziewczynki rywalizują z dorosłymi kobietami. Mają naturalną przewagę poprzez niski wzrost i mniejszą wagę. To pomaga w wykonywaniu skomplikowanych ewolucji”.

Jednak mimo ostrej dyskusji władze ISU nie zdecydowały się na podwyższenie minimalnego wieku. Tej propozycji nawet nie rozważano, możemy więc spodziewać się nadejścia kolejnych dziecięcych gwiazd.

