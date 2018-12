Weekend bez skoków. FIS odwołuje zawody w Titisee-Neustadt

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała, że z powodu gwałtownych opadów deszczu zawody nie mogą zostać rozegrane.

Prognozy pogody przewidują, że w Titisee-Neustadt w najbliższych dniach pogoda nie ulegnie poprawie.

W sobotę miał być tam rozegrany turniej drużynowy, a w niedzielę indywidualny. W tej sytuacji następne zawody odbędą się 15 grudnia w Engelberg.



