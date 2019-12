Żużel: Amerykańskie koło ratunkowe

Taką informację podała w niedzielę „Gazeta Pomorska", a później inne media zajmujące się żużlem. To dobra i zła wiadomość, bo z jednej strony BSI przez dwa lata nie będzie miało interesu, by angażować się w rozwój cyklu, ale z drugiej strony bez presji czasu Discovery może przygotować nowe pomysły.

Faktycznym organizatorem zawodów z cyklu Grand Prix będzie toruńska firma One Sport, znana dotąd przede wszystkim z mistrzostw Europy. A będzie co naprawiać, bo BSI przez dwie dekady najpierw rozbudziła apetyty, a później zaczęła zwijać żużel na świecie.

A później wszystko się posypało. BSI zaczęło wycofywać turnieje z wielkich stadionów, tak że obecnie sztuczne tory buduje się tylko w Warszawie na PGE Narodowym oraz w Cardiff. Szwedzkie Grand Prix z 50-tysięcznej Friends Areny przeniesiono do Hallstavik, które nawet nie jest miastem. W Danii zawody przeniesiono z ponad 30-tysięcznego stadionu Parken w Kopenhadze najpierw na trzy razy mniejszy obiekt w Horsens, a potem do malutkiej miejscowości Vojens – zasłużonej dla żużla, ale szerzej zupełnie niekojarzonej.

Obecnie jest co najmniej dwóch kolejnych solidnych Duńczyków, którzy mogliby odświeżyć stawkę uczestników. Zamiast nich BSI wolała postawić na Grega Hancocka, który wkrótce skończy 50 lat a w ostatnim roku w ogóle się nie ścigał, bo zawiesił karierę w związku z chorobą żony. Ale Amerykanin ma sponsora, który dokłada się także do Grand Prix.

Żużel ratują Polacy. Mistrzostwa świata utrzymywane są w dużej mierze przez samorządy, które wykładają ciężkie pieniądze na prawo do organizacji jednej z rund Grand Prix. Ale przenoszenie kolejnych zawodów do kraju, gdzie kibice zapełniliby trybuny nawet gdyby polskich turniejów było dziesięć, to droga donikąd.

Już spekuluje się o USA – naturalnym dla Discovery kierunku ekspansji Grand Prix. Amerykanów z Discovery w tandemie z One Sport czeka jednak najpierw odbudowa pozycji żużla tam, gdzie tradycyjnie był on obecny.

W 2008 roku na fali popularności żużla Tony Rickardsson doszedł do finału szwedzkiej edycji „Tańca z gwiazdami". Dziesięć lat później, gdy Tai Woffinden po raz trzeci został mistrzem świata, nie znalazł się nawet na szerokiej liście kandydatów bukmacherów do nagrody BBC dla sportowej osobowości roku w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do reprezentantów golfa, darta, skeletonu czy skoków do wody.