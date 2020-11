Formuła 1: Hamilton z siódmym mistrzostwem. Popędził po całą pulę i się wzruszył

– Tworzysz historię na naszych oczach – mówił Hamiltonowi trzeci na mecie Sebastian Vettel. Niemiec zdążył zaznać sukcesów i dominacji, zdobywając cztery tytuły z rzędu w latach 2010–2013. To on miał pójść w ślady Schumachera, ale od sezonu 2014 karty rozdaje Mercedes.

A skoro Mercedes, to też Hamilton. Jedynie w 2016 roku przegrał on walkę z drugim kierowcą ekipy, którym był wtedy Nico Rosberg. Maksymalna koncentracja i psychologiczna walka tak wyniszczyły zresztą Niemca, że od razu po zdobyciu tytułu ogłosił koniec kariery.

Jednak na nadziejach się skończyło, a podrażnieni mistrzowie podwoili wysiłki i przygotowali jeszcze lepszy samochód. Rywale z Maranello musieli zmodyfikować swoje jednostki napędowe, co do których istniały podejrzenia, że naginają regulamin. Osiągi spadły, a Ferrari plącze się teraz w środku stawki i takie wyniki jak trzecia lokata Vettela w szalonym, deszczowym wyścigu w Turcji są miłą niespodzianką.

Szalony był nie tylko wyścig pod Stambułem. W tegorocznej rywalizacji nie brakowało zaskakujących rozstrzygnięć, ale przeważnie triumfował Hamilton. Dość wspomnieć finisz na Silverstone, gdzie na ostatnim okrążeniu wybuchła mu opona, ale i tak zwyciężył, jadąc na trzech kołach. W przerywanym neutralizacjami i czerwonymi flagami wyścigu na włoskim torze Mugello, w którym do mety dotarła połowa stawki, uporał się także z Bottasem, mimo że to Fin przejął inicjatywę po starcie. Tak samo było na wszystkich torach, które awaryjnie trafiły do tegorocznego kalendarza, zastępując planowane poza Europą rundy. Hamilton do triumfu na Mugello dorzucił jeszcze zwycięstwa na Nurburgringu, Portimao, Imoli i w Turcji.