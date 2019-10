Nowy samochód w 75 minut

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak po raz ostatni w tym sezonie walczą o punkty w mistrzostwach świata. W ten weekend rywalizacja toczy się w Katalonii, na mieszanych nawierzchniach – asfaltowych i szutrowych.

Polski duet zajmuje trzecie miejsce w WRC-2, mając na koncie cztery miejsca na podium, w tym jedną wygraną. W Katalonii walka będzie zacięta, bo wśród 19 załóg w kategorii WRC-2 jest cała ścisła czołówka. Poniżej dalsza część artykułu

Matematyczne obliczanie szans na końcowy sukces nie jest jednak proste, bo regulamin narzuca maksymalną liczbę siedmiu startów – zatem Kajetanowicz i Szczepaniak kończą sezon właśnie w ten weekend, a kilku rywali będzie mogło powiększyć swój stan posiadania podczas ostatniej rundy, która odbędzie się w połowie listopada w Australii.

Taką szansę będą mieli liderzy, Pierre Louis Loubet (Francja) i Benito Guerra (Meksyk). Kajetanowicz traci do nich odpowiednio 8 i 2 pkt. Nikołaj Griazin (Rosja), mający na koncie tyle samo punktów co Polak, także kończy sezon na Katalonii. Marco Bulacia Wilkinson (Boliwia) i Fabio Andolfi (Włochy), nad którymi „Kajto" ma 13 i 17 pkt przewagi, również mogą się wybrać po kolejną zdobycz do Australii.

W jednym rajdzie można zdobyć maksymalnie 25 pkt, więc właściwie wszystko jeszcze jest możliwe – ale patrząc realistycznie, utrzymanie się na podium będzie dużym sukcesem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dla Kajetanowicza jest to pierwszy pełny sezon startów w MŚ.

Katalońska runda jako jedyna w kalendarzu mistrzostw odbywa się na dwóch różnych nawierzchniach. W piątek rywalizacja toczy się na szutrze, a dwa kolejne dni to już kręte, techniczne trasy asfaltowe. Po pierwszym pełnym dniu rywalizacji mechanicy będą mieli 75 minut na prawie kompletną przebudowę samochodów. Należy wymienić zawieszenie, hamulce i niektóre elementy poszycia nadwozia, by przystosować rajdówki do jazdy po twardej nawierzchni.

Załogi mają do pokonania 17 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 320 km. Najdłuższa i najtrudniejsza próba ma prawie 40 km i odbywa się w piątek – ten odcinek biegnie przeważnie po szutrze, ale ma też długą, sześciokilometrową, sekcję asfaltową. Uważna jazda po twardej nawierzchni samochodem, który jest „miękki" i przystosowany do walki na śliskim i mało przyczepnym szutrze, może przynieść decydujące zyski lub straty.

W klasyfikacji generalnej MŚ losy tytułu mogą się rozstrzygnąć już w ten weekend. Do zdobycia pozostaje 60 pkt (po 25 za zwycięstwa w Hiszpanii i Australii plus po 5 pkt premii za wygranie ostatniego odcinka specjalnego każdego rajdu, tzw. Power Stage), a przewaga Otta Tanaka nad Sebastienem Ogierem wynosi 28 pkt. Wystarczy, że estoński kierowca Toyoty zdobędzie w Katalonii o 2 pkt więcej od rywala – i trwająca od sezonu 2013 dominacja Francuza się skończy. Teoretyczne szanse na tytuł ma jeszcze Thierry Neuville, ale Belg traci do Tanaka aż 41 pkt.