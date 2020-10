Żużel: Bartosz Zmarzlik obronił tytuł mistrza świata

Zmarzlik do obrony tytułu, bez oglądania się na rywali, potrzebował awansu do finału drugiego toruńskiego turnieju. W fazie zasadniczej w sobotę szło mu różnie - wygrał tylko jeden ze swoich biegów i awansował do półfinałów z siódmym rezultatem. Tam za przeciwników miał m.in. Taia Woffindena i Fredrika Lindgrena, czyli ostatnich konkurentów w walce o tytuł. Przyjechał do mety za plecami Szweda, ale to wystarczyło; miał już bezpieczną przewagę, uzbieraną przez osiem tegorocznych turniejów.

To czwarty w historii złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata, zdobyty przez reprezentanta Polski. W 1973 roku jednodniowy finał w Chorzowie wygrał zmarły w tym roku Jerzy Szczakiel. W 2010 roku najlepszy był Tomasz Gollob. Zmarzlik ma na koncie już dwa tytuły, zdobyte rok po roku, co w erze Grand Prix udało się dotąd tylko Tony'emu Rickardssonowi (dwukrotnie) i Nickiemu Pedersenowi.