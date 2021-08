Żużel. Zmarzlik drugi w Rosji. Ma punkt przewagi w klasyfikacji generalnej

Grand Prix goci這 w Togliatti po raz pierwszy, wielka wi璚 by豉 rado rosyjskich kibic闚 z wygranej ich rodaka. ζguta wygra faz zasadnicz, tylko raz znajduj鉍 w niej pogromc, w osobie Fredrika Lindgrena. W p馧finale chwil si m璚zy, ale dojecha na drugim miejscu, daj鉍ym przepustk do decyduj鉍ego biegu. W finale za rywali mia rodaka - Emila Sajfutdinowa, Zmarzlika i debiutuj鉍ego na tym poziomie Du鎍zyka Andersa Thomsena. Ale to dwaj wielcy rywale z tego sezonu rozstrzygn瘭i mi璠zy sob kwesti zwyci瘰twa. ζguta twardo, ale fair, potraktowa Zmarzlika w pierwszym 逝ku i nie da si dogoni Polakowi, kt鏎y po drodze mia jeszcze drobne problemy z Thomsenem.

W klasyfikacji generalnej przewaga Zmarzlika stopnia豉 z trzech do jednego punktu. Coraz wi瘯sze problemy ma natomiast Maciej Janowski, kt鏎y najpierw mia walczy o z這to, pniej o kt鏎ykolwiek medal, a teraz musi si raczej skoncentrowa na walce o utrzymanie w pierwszej sz鏀tce, kt鏎a automatycznie kwalifikuje si do przysz這rocznego cyklu. Janowski po raz trzeci w tym sezonie nie zakwalifikowa si do p馧fina逝.

.@zmarzlik95 drugi w Grand Prix Togliatti! ???? Zobaczcie fina這wy wycig dzisiejszych zawod闚! ??? pic.twitter.com/GTlwEq2Vh4 CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 28, 2021

Tradycyjnie na dole stawki rywalizacj zako鎍zy trzeci z reprezentant闚 Polski Krzysztof Kasprzak.

Kolejna runda Grand Prix odb璠zie si 11 wrzenia w Vojens w Danii.