Żużel. Zmarzlik wygrywa po raz trzeci i jest liderem Grand Prix

Tak jak we wszystkich poprzednich czterech rundach, tak i teraz w półfinałach zameldowało się dwóch Polaków. Jedyną, ale bardzo istotną różnicą było jednak to, że oprócz Zmarzlika nie był to tym razem Maciej Janowski, dotychczasowy współlider Grand Prix, tylko startujący z „dziką kartą” zawodnik miejscowego Motoru Lublin Dominik Kubera.

