Podgryzanie Mercedesa

Pozytywną niespodziankę sprawia zwłaszcza ten ostatni zespół i jego lider Max Verstappen. Przed wakacyjną przerwą 21-letni Holender wygrał dwa z czterech wyścigów, raz był drugi i raz piąty, choć jego Red Bull jest napędzany wyszydzaną do niedawna jednostką Hondy.

Z kolei w tym roku nadzieje w Maranello stopniowo gasły. Zimowe przygotowania przyniosły sporą dawkę optymizmu, ale zderzenie z wyścigową rzeczywistością było bolesne. Owszem, zdarzały się wyścigi, w których to Scuderia miała lepsze tempo – w upalnych warunkach albo na obiektach, które premiują moc jednostki napędowej, ale Mercedes wykorzystywał wszystkie potknięcia.

Dobitnie pokazał to ostatni weekend przed wakacyjną przerwą. Na Hungaroringu pasjonującą batalię o zwycięstwo stoczyli Hamilton z Verstappenem, a kierowcy Ferrari stracili do nich ponad minutę.

W środku stawki trwa zacięta walka, w której na czoło wysuwa się powracający do niezłej formy McLaren. Z kolei ostatnie lokaty niezmiennie okupują zawodnicy Williamsa, chociaż poprawki w samochodach, wprowadzone przed wakacyjną przerwą, dają pewną nadzieję na zmniejszenie strat do najbliższych rywali. Na koncie ekipy i Roberta Kubicy pojawił się także pierwszy punkt, zdobyty przez polskiego kierowcę w deszczowym Grand Prix Niemiec. Tam siedmiu kierowców nie dojechało do mety, a duet Alfy Romeo został ukarany (rozstrzygnięcie apelacji nastąpi 24 września).