Ekstraliga żużla: Derby lubuskie znów dla Falubazu

Mimo absencji kontuzjowanego Taia Woffindena wrocławianie byli faworytem potyczki z GKM-em, ale już bonus za lepszy bilans w dwumeczu wydawał się w zasięgu gości, którzy w maju pierwsze spotkanie wygrali 50:40. Przez niemal cały mecz grudziądzanom udawało się utrzymywać mniejszą stratę do gospodarzy niż 10 punktów, ale nadzieje na dodatkowy punkt runęły w ostatnim biegu. Para przyjezdnych musiała co najmniej zremisować, ale słabo wyszła spod startu, przegrała 1:5 i bonus pozostał we Wrocławiu.

Na więcej GKM mógłby liczyć, gdyby nie katastrofalny dla gości trzeci bieg. Za pierwszym podejściem grudziądzanie jechali na prowadzeniu, ale w Vaclava Milika wpakował się Przemysław Pawlicki. W powtórce Krzysztof Buczkowski również nieźle wyszedł ze startu, lecz przewrócił się na drugim łuku, w dość niegroźnej sytuacji, podcinając jeszcze Maxa Fricke'a. W efekcie goście zamiast wygrać, przegrali 0:5.