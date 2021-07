Żużlowa PGE Ekstraliga: Motor o krok od play-off, lider miał problemy

Przewodząca tabeli Sparta wygrała z częstochowianami, ale nie bez problemów. To goście po czterech biegach prowadzili 15:9 i po raz pierwszy w tym sezonie trener Dariusz Śledź skorzystał na własnym stadionie z rezerwy taktycznej. Ta okazała się skuteczna, w dwa wyścigi miejscowi odrobili całą stratę i choć goście jeszcze dokonali kontrataku, wygrywając siódma odsłonę, to szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę zespołu trenera Dariusza Śledzia. Wyniku bronił jeszcze prawie nieomylny w niedzielę Leon Madsen, ale po 14. biegu wrocławianie zapewnili sobie zwycięstwo, jednocześnie do minimum redukując szanse Włókniarza na awans do fazy play-off.

