Żużel. Maciej Janowski w Pradze tym razem drugi. Jest liderem Grand Prix

Zawody przeniesiono na niedzielę po tym, jak sobotnią rywalizację przerwały po 11. biegu obfite opady deszczu. W niedzielę już nie padało i turniej udało się rozegrać bez problemów, choć emocji, zwłaszcza w początkowej fazie zawodów, raczej brakowało. Dopiero z czasem tor zmienił się na tyle, by często dochodziło do mijanek, aż do ekscytującego finału.

Poniżej dalsza część artykułu