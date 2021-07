Amerykanie obiecują złote góry

Ale po latach brytyjska firma zostanie zapamiętana z zupełnie innych względów – zamknięcia się do wąskiego grona państw, w których cykl gości, oraz wyciskania z polskich klubów milionów złotych za prawa do organizacji rund.

Za rok organizację Grand Prix przejmie należąca do Discovery spółka Eurosport Events, która urzekła Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM) „kompleksowym podejściem do rozwoju dyscypliny". W ciemno można oczekiwać, że Amerykanie będą chcieli ściągnąć mistrzostwa świata do USA (w 1982 roku finał odbył się w Los Angeles), spodziewać się też można powrotu do Australii.