Ekstraliga żużla: Get Well Toruń obronił bonus w Gorzowie, Włókniarz wreszcie zwycięski

Stal Gorzów wygrała z Get Well Toruń a Włókniarz Częstochowa pokonał Falubaz Zielona Góra w niedzielnych meczach żużlowej PGE Ekstraligi.

Wicemistrzowie Polski zrewanżowali się za porażkę z zeszłego piątku w Toruniu, kiedy prowadzili już dziesięcioma punktami, by ostatecznie przegrać 40:49.

Poniżej dalsza część artykułu

Gospodarze rozpoczęli mecz rewelacyjnie, bo w pierwszych sześciu biegach aż trzy razy wygrywali podwójnie. Ale passa ta szybko się skończyła. Rekordowe 14-punktowe prowadzenie stopniowo malało, aż do 13. biegu, kiedy było już tylko 43:35, co oznaczało, że bliżej punktu bonusowego za lepszy bilans w dwumeczu są goście. 14. bieg nic nie zmienił, bo Krzysztof Kasprzak stracił trzecią pozycję, za to na ostatnim okrążeniu na prowadzenie wyszedł Anders Thomsen. Przed ostatnią odsłoną wszystko było jasne - jakakolwiek wygrana dawała bonus Stali, remis lub korzystniejszy wynik - torunianom. 15. wyścig wygrał Bartosz Zmarzlik, ale na ostatniej pozycji dojechał Szymon Woźniak, bonus dość niespodziewanie pojechał więc do Torunia.

W drugim niedzielnym meczu Włókniarz Częstochowa wysoko pokonał Falubaz Zielona Góra, zgarniając także bonus za dwumecz. Duża w tym zasługa nareszcie odblokowanych toruńskich wzmocnień gospodarzy - Pawła Przedpełskiego i Adriana Miedzińskiego, których punkty zdecydowanie wystarczyły do nadrobienia strat słabego w niedzielę Mateja Zagara. Znacznie lepiej od zielonogórzan spisali się także miejscowi juniorzy. Wśród gości zawiódł Piotr Protasiewicz (tylko 1 punkt), ale nie błyszczał także znakomity dotąd Martin Vaculik.

Następna kolejka PGE Ekstraligi odbędzie się w weekend 21-23 czerwca.

PGE Ekstraliga - 8. kolejka

truly.work Stal Gorzów - Get Well Toruń 49:41

najwięcej punktów: Bartosz Zmarzlik 11+1 (w 5 startach) - Jason Doyle 16 (6), Niels Kristian Iversen 11+1 (6)

najwięcej punktów: Bartosz Zmarzlik 11+1 (w 5 startach) - Jason Doyle 16 (6), Niels Kristian Iversen 11+1 (6) forBet Włókniarz Częstochowa - Stelmet Falubaz Zielona Góra 51:39

najwięcej punktów: Leon Madsen 12+1 (5), Fredrik Lindgren 11+1 (5) - Nicki Pedersen 10+1 (5).

Tabela: