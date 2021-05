PGE Ekstraliga. Sparta jako pierwsza znalazła sposób na Stal

Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów w najciekawiej zapowiadającym się meczu 6. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. W drugim niedzielnym spotkaniu Włókniarz Częstochowa wygrał na wyjeździe w Toruniu.

Zawodzący do tej pory Włókniarz w niedzielę zanotował pierwsze wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Apator Toruń 49:41 i wykorzystując dziurawy skład gospodarzy. Spotkanie było wyrównane i na początku prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Z czasem jednak goście zaczęli sobie wypracowywać solidniejszą przewagę, przed biegami nominowanymi powiększając ją do sześciu punktów. Duża w tym zasługa Jakuba Miśkowiaka - juniora, który okazał się najlepszym zawodnikiem przyjezdnych, po drodze łatając dziurę po po raz kolejny nieprzekonującym Kacprze Worynie. Wśród torunian nie zawodził tylko Jack Holder, Częstochowianie za to mieli jeszcze jedną armatę w postaci Leona Madsena. To wystarczyło do całkiem przekonującego zwycięstwa, po którym obie drużyny zrównały się w tabeli punktami. Poniżej dalsza część artykułu

W drugim niedzielnym meczu, wskazywanym jako hit 6. kolejki, Sparta Wrocław zaskakująco spokojnie i wysoko wygrała z niepokonaną dotąd Stalą Gorzów. Przez pierwszą serię startów goście jeszcze się trzymali, ale z każdą kolejną wrocławianie powiększali przewagę - i to mimo osłabienia brakiem Taia Woffindena. Do końca walczący z dopasowaniem do toru goście wygrali we Wrocławiu indywidualnie tylko cztery biegi - w biegu juniorskim triumfował Wiktor Jasiński, a po nim trzy razy pierwszy do mety dojeżdżał Bartosz Zmarzlik. Poza dwukrotnym mistrzem świata żaden z gorzowskich seniorów nie potrafił przywieźć „trójki”, stąd wysoka wygrana Spartan, stawiająca ich w komfortowej sytuacji przed rewanżem, jeśli chodzi o punkt bonusowy.

W sobotnich meczach Unia Leszno pewnie pokonała Falubaz Zielona Góra, a GKM Grudziądz, po emocjonującym do ostatniej chwili meczu, zremisował z Motorem Lublin. Faworytem spotkania byli goście, którzy z jednej strony mogą być zadowoleni, że przywieźli z wyjazdy punkt, choć częściej to oni musieli gonić wynik. Z drugiej jednak najmniejszych problemów z wygraniem w Grudziądzu nie miała Stal, a Sparta przegrała na tym samym torze zaledwie jednym punktem tylko przez kontuzję Woffindena. Dla zespołu pretendującego do walki o medale remis w Grudziądzu może oznaczać bardziej stratę jednego punktu meczowego, niż zdobycz. Za tydzień PGE Ekstraligę czeka odrabianie zaległości - w piątek dwa mecze zaległe z piątej kolejki, a w niedzielę dwa spotkania z kolejki czwartej. W oba dni zaprezentuje się tylko Unia Leszno, za to wolny weekend będą mieli żużlowcy Falubazu.