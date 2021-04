Żużel. Pierwsza wygrana Unii Leszno. Liderem PGE Ekstraligi Stal Gorzów

Wówczas obraz meczu całkowicie się odmienił. Zawodzący do tej pory leszczynianie nagle odnaleźli właściwe przełożenia i zaczęli wygrywać seryjnie. Dość powiedzieć, że do końca pojedynku już ani razu zawodnik gospodarzy nie wygrał indywidualnie biegu. Honoru miejscowych bronił tylko Leon Madsen, ale i on przywoził do mety tylko „dwójki”. Przegrana 41:49 jest potężnym ciosem dla medalowych ambicji częstochowian. Pewnym pocieszeniem może być dla gospodarzy postawa juniorów, którzy przywieźli łącznie 11 punktów, a Jakub Miśkowiak, choć startował tylko cztery razy, był drugim najlepszym zawodnikiem Włókniarza.

Wcześniej Stal Gorzów bez problemów rozprawiła się z Motorem Lublin. Goście zmontowali skład, który w zamierzeniu ma im dać awans do play-offów, ale brakuje w nim ostatniej kolejki - Dominik Kubera będzie mógł występować w barwach lublinian dopiero od czwartej kolejki. Bez niego Motor nie przekonywał - przyjezdni wygrali indywidualnie tylko trzy wyścigi.