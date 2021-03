Formuła 1. Bolid w barwach Rosji

Broniący tytułu zespół Mercedesa miał problemy podczas zimowych testów. Obiecująco spisał się Red Bull, który jako jedyny może zagrozić dominującym od 2014 roku „Srebrnym Strzałom". Za ich plecami szykuje się wyrównana walka z udziałem kilku zespołów, natomiast Alfa Romeo – z Robertem Kubicą w roli rezerwowego – chce zmniejszyć straty do regularnie walczących o punkty rywali.

Mick Schumacher to syn legendy Formuły 1 Michaela, który po tragicznym wypadku na nartach przez ostatnie siedem lat jest starannie ukrywany przed światem. Z kolei ojcem Nikity Mazepina jest rosyjski miliarder, który od paru lat próbował kupić swojej latorośli miejsce w stawce. Teraz jego firma Uralkali została głównym sponsorem Haasa, a samochód amerykańskiej ekipy pomalowano w barwy rosyjskiej flagi – pod którą Mazepin startować nie może, bo Międzynarodowa Federacja Samochodowa współpracuje ze Światową Agencją Antydopingową.

Wielkiej chluby swojej uczelni jednak 21-latek nie przynosi. W grudniu do sieci na krótko trafił filmik, na którym rosyjski kierowca łapie za biust imprezującą z nim koleżankę. Co prawda ona szybko wyjaśniła, że były to tylko głupie żarty i są z Nikitą dobrymi kumplami, ale dziś takie rzeczy raczej nie uchodzą na sucho.