Formuła 1: Satysfakcja rezerwowego

– Wróciłem do mojego sportowego domu – komentował Kubica rozpoczęcie współpracy z ekipą, która bazuje w szwajcarskim Hinwil. Pierwszy start w Formule 1, pierwsze podium, pole position i zwycięstwo, czwarta lokata w sezonie 2008: to wszystko Kubica osiągnął w samochodach budowanych w Hinwil, jeszcze w zespole BMW Sauber (od zeszłego roku ekipa startuje pod nazwą Alfa Romeo, ale za działalność sportową cały czas odpowiada firma Sauber). – Nie zawsze było różowo, ale miło tu wrócić i znów zobaczyć te same twarze i tych samych ludzi, dzięki którym to wszystko się zaczęło – mówi teraz kierowca.