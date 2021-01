Noc, zmęczenie i tłok

Możliwość startu w Daytonie pojawiała się już od kilku lat, ale były inne priorytety. W tym roku to się zmieniło także dlatego, że wyścigi długodystansowe potencjalnie mogą być moim wyborem. Przyjechałem tutaj sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Specjalnie startuję w kategorii LMP2, która ściga się w Europie. Dawniej miałem ofertę startu w prototypach amerykańskich, które zresztą poza paroma rzeczami znacznie się nie różnią od LMP2 i bazują na tych samochodach. Przyjazd tutaj to dla mnie nowe doświadczenie, sprawdzenie pewnych elementów – jak to wszystko wygląda. Nie mówię tutaj o jeździe samym autem, ale o charakterystyce takich wyścigów. Fakt, raz już startowałem w wyścigu 24-godzinnym, ale w klasie GT3 i nasza jazda skończyła się w miarę wcześnie. Jest dużo aspektów takich zawodów, które kierowca musi poznać. Trzeba po prostu się tu zjawić, żeby zobaczyć, jak to wygląda i przeżyć to doświadczenie. Głównym powodem mojego startu jest sprawdzenie, jak to wszystko wygląda.

Czyli takie przetarcie przed czymś, co mógłby pan robić regularnie?

Możliwe.. W Europie jest mało kategorii, w których możesz się ścigać tak, jak jestem przyzwyczajony: autami z dociskiem, bardziej przypominającymi Formułę 1 niż samochody GT lub turystyczne. Bardzo dobre auta były w DTM, ale niestety jak wszyscy wiemy ta seria poszła w kierunku aut GT3. Tak naprawdę w Europie możliwość ścigania się takimi pojazdami poza Formułą 1 dają prototypy LMP [oraz istniejąca od tego sezonu kategoria Hypercar]. Oczywiście nie są to wyścigi sprinterskie, tylko długodystansowe – gdzie najważniejszym wyścigiem jest Le Mans. Wiadomo, że każdy wyścig ma taki sam cel, czyli jak najszybsze dojechanie od punktu A do punktu B, ale w wyścigu długodystansowym dużo więcej może się zdarzyć i automatycznie podejście kierowcy musi być inne. Dzielisz kokpit ze swoimi partnerami zespołowymi, to też jest coś nowego. Głupi przykład, ale to jest tak, jakbyś zawsze spał w jednoosobowym pokoju i nagle znalazł się w czteroosobowym – kto pierwszy idzie rano do łazienki? To proste porównanie, ale chodzi o to, że w takich rzeczach, jak ustawienia [samochodu], musisz iść na kompromis. Z reguły jest tak, że w cudzysłowie „pomagasz” temu kierowcy, który ma najmniej doświadczenia lub jest najwolniejszy, bo w jego przypadku jest największy margines do zyskania.

Jak wygląda zatem podejście do startu na Daytonie i szanse ekipy High Class?

Moje podejście na ten weekend jest dosyć proste. Chodzi o to, żeby jechać w miarę równo i dbać o opony. Oczywiście mając mało jazdy za sobą i małe doświadczenie w tej kategorii, tak naprawdę nie wiesz, jak to będzie wyglądało, kiedy będziesz jechał przez godzinę czy dwie. Dowiem się dopiero jak wsiądę do auta. Mam też małe doświadczenie w jeździe po ciemku, ale akurat na Daytonie jest sporo oświetlenia wokół toru. Wiadomo, że każdy będzie się starał zrobić swoją robotę jak najlepiej i to jest główny cel. W takich wyścigach naprawdę dużo może się zdarzyć. Nasz zespół jest świeży jeśli chodzi o starty w Ameryce, jestesmy tu pierwszy raz. Myślę, że zwycięży ten, kto będzie miał mniej wpadek i może też trochę więcej szczęścia. Tu nie chodzi o samą prędkość na torze, jest naprawdę dużo elementów i dużo rzeczy, które wpływają na stratę cennych sekund. Dopóki jesteś na tym samym okrążeniu, to liczysz się w walce. Jeśli stracisz okrążenie, to sytuacja bardzo się komplikuje, ale myślę, że nawet strata czterech czy pięciu minut wcale nie oznacza, że nie masz już szans na dobry wynik. Myślę, że jeśli chodzi o samą prędkość, to jesteśmy w grze.



W stawce jest mnóstwo wielkich nazwisk – byli kierowcy F1, byli i aktualni zawodnicy NASCAR czy IndyCar...

Tak naprawdę wszystkie wyścigi długodystansowe są mocno obsadzone, poziom kierowców jest bardzo wysoki i zawsze tak było. Daytona to też pierwsza runda amerykańskiego serialu wyścigów długodystansowych, które w USA są coraz bardziej popularne. Wiele zespołów amerykańskich sięga po europejskich kierowców, którzy są na najwyższym poziomie. Może nie są to nazwiska, które ktoś może kojarzyć z Formuły 1, ale jest mnóstwo kierowców, którzy o Formułę 1 się otarli lub do niej nie doszli, co nie znaczy, że nie mają takich umiejętności. Wyścigi długodystansowe zbierają w jedno miejsce kierowców z różnych kategorii. Są kierowcy z NASCAR i Indy, są specjaliści od wyścigów długodystansowych, są kierowcy jak Timo Glock czy Marco Wittmann, którzy ścigali się ze mną w DTM, są młodzi kierowcy jak na przykład mój zespołowy partner Ferdinand Habsburg, który też jest bardzo szybki. Jest to miejsce, które łączy kierowców z różnych kategorii i poziom jest bardzo wysoki.