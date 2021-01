Rajd Dakar. Jakub Przygoński tuż za podium

Francuz po środowym etapie mówił, że jest zadowolony z drugiego miejsca, bo nie stracił zbyt wiele czasu do Nassera al-Attiyaha i jednocześnie nie będzie musiał ruszać na trasę pierwszy. Peterhansel na piątym etapie jechał po śladach Katarczyka, dzięki czemu wyprzedził go o ponad dwie minuty. Dzień należał do kierowców startujących z dalszych pozycji, najlepsi pogubili się na wydmach.

Drugi raz w tym wyścigu olbrzymie problemy na początku etapu miał Carlos Sainz i praktycznie pogrzebał szanse na końcowe zwycięstwo. Fatalny dzień przeżył także Sebastian Loeb, a udział w Rajdzie Dakar zakończył Henk Lategan, który na początku odcinka specjalnego miał wypadek, złamał obojczyk i poleciał do szpitala.

Jakub Przygoński także miał problemy, dopiero w drugiej części dnia trzymał tempo najlepszych. Polak, dzięki kłopotom Loeba i Lategana, w klasyfikacji generalnej jest jednak tuż za podium. Jeśli utrzyma czwarte miejsce, wyrówna swój najlepszy wynik w Rajdzie Dakar. Ma sześć minut przewagi nad Czechem Martinem Prokopem, czyli kolegą z Orlen Teamu.

Tradycyjnie do rewolucji doszło w rywalizacji motocyklistów, a na trasie królowali ci, którzy wystartowali kilkanaście minut po bohaterach dnia poprzedniego. Wygrał Kevin Benavides, choć 70 km przed metą upadł i rozbił nos. Maciej Giemza, czyli najlepszy z Polaków, był czternasty. Awansował dzięki temu w klasyfikacji generalnej na osiemnastą lokatę.