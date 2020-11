Nie żyje Zenon Plech, jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców

Licencję zawodniczą uzyskał w 1970 roku i przez siedem lat reprezentował barwy Stali Gorzów. W 1977 roku przeniósł się do Wybrzeża Gdańsk, stając się bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w czasach PRL. Trudne rozmowy między klubami zakończyły się wysłaniem Plechowi powołania do wojska, do Kaszubskiej Brygady WOP. Choć związał się z Gdańskiem, mówił, że pół serca zostawił w Gorzowie.