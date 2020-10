Żużel: Fricke wygrywa w Toruniu. Zmarzlik blisko złota

Australijczyk Max Fricke po raz pierwszy w karierze wygra turniej Grand Prix na 簑磧u. W turnieju na toru雟kiej MotoArenie czwarty by Bartosz Zmarzlik, kt鏎y prowadzi w klasyfikacji generalnej Indywidualnych Mistrzostw wiata.

Przed ostatni seri start闚 Bartosz Zmarzlik mia na koncie tylko 6 punkt闚 i istnia這 realne ryzyko, 瞠 zabraknie go w p馧finale, co znacznie skomplikowa這by mu drog do obrony mistrzowskiego tytu逝 sprzed roku. Polak jednak wygra sw鎩 ostatni bieg fazy zasadniczej i z 9 punktami, przy odrobinie szczcia, zmieci si w czo這wej 鏀emce. Zabrak這 w niej miejsca dla posiadaj鉍ych tak sam zdobycz Artioma ζguty i Jasona Doyle'a, poniewa turniej w Toruniu by jednym z najbardziej wyr闚nanych w historii. Zwykle do awansu do p馧fina逝 wystarczy 8 punkt闚, czasami 7. Tym razem z 8 punktami Matej Zagar by dopiero jedenasty a r騜nica mi璠zy triumfatorem fazy zasadniczej a dziesi靖ym Doylem wynios豉 zaledwie 3 punkty. Poni瞠j dalsza cz artyku逝

W p馧fina豉ch wyst雷i這 zatem dw鏂h Polak闚. Trzeci, Patryk Dudek, po raz kolejny spisa si s豉bo. W Toruniu zaj像 13. miejsce a z tegorocznymi wynikami nie ma szans na otrzymanie od organizator闚 Grand Prix "dzikiej karty" na przysz造 sezon. Szans na to zyska za to pi靖kowy triumfator Max Fricke. Australijczyk w fazie zasadniczej zdoby 10 punkt闚 (podobnie jak czterech innych zawodnik闚), dzi瘯i znakomitej akcji na drugim 逝ku wygra pierwszy p馧fina a nast瘼nie od startu do mety prowadzi w finale. Za plecami przywi霩 dw鏂h innych 簑磧owc闚, reprezentuj鉍ych na co dzie Spart Wroc豉w - Macieja Janowskiego i Taia Woffindena. Zmarzlik szala w finale na ostatniej lokacie, ale niewiele by w stanie zdzia豉 na dystansie. Cho nie zmieci si na podium, ma do komfortow sytuacj przed ostatnimi w tym sezonie sobotnimi zawodami.

Po szeciu turniejach GP Zmarzlik mia 7 punkt闚 przewagi nad drugim w klasyfikacji Fredrikiem Lindgrenem. Teraz dystans ten wzr鏀 do omiu punkt闚, ale g堯wnym rywalem Polaka jest Woffinden. Przewaga jest w teorii spora, lecz by obroni tytu bez ogl鉅ania si na Brytyjczyka, zawodnik Stali Gorz闚 musi w sobot awansowa do fina逝. W闚czas obroni mistrzowski tytu nawet w przypadku turniejowej wygranej Woffindena. Teoretyczne szanse na medal mistrzostw wiata ma jeszcze Janowski. Ma jednak a 14 punkt闚 straty do Lindgrena.