Żużel: Lindgren wygrywa turniej w Gorzowie i prowadzi w klasyfikacji generalnej

Lindgren jest jedynym zawodnikiem, który wystąpił w finałach wszystkich czterech dotychczas rozegranych rund Grand Prix, ale wygrał w tym sezonie pierwszy raz. W decydującym biegu Szwed przywiózł za swoimi plecami dwóch innych zawodników na co dzień reprezentujących w polskiej lidze Włókniarza Częstochowa - Duńczyka Leona Madsena i Australijczyka Jasona Doyle'a. Czwarty był Emil Sajfutdinow. Rosjanin to jedyny zawodnik, który w piątkowych zawodach znalazł się w dolnej połowie stawki, a w sobotę przeszedł do pierwszej ósemki (kosztem Mateja Zagara). Pozostała siódemka była taka sama, tylko w innej kolejności.

Poniżej dalsza część artykułu