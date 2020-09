Ekstraliga. Skład play-off prawie znany

W niedzielę Fogo Unia Leszno najpierw pokonała Eltrox Włókniarza Częstochowa 54:36, co sprawiło, że goście w raczej pożegnali się z play-offami. Choć zajmują na razie czwarte miejsce w tabeli, to do rozegrania w poniedziałek zostało jeszcze spotkanie PGG ROW-u Rybnik z Betardem Spartą Wrocław. Rybniczanie są w tym sezonie zdecydowanie najsłabszą drużyną ligi i przyjezdni będą zdecydowanymi faworytami, a jeśli wygrają, prześcigną Włókniarzy.

Ale wynik z Leszna sprawił, że przed meczem zespoły Motoru i Falubazu miały jasną sytuację - zielonogórzanie musieli zdobyć co najmniej 38 punktów, by zdobyć bonus za lepszy bilans dwumeczu, z kolei gospodarze potrzebowali zwycięstwa za trzy punkty. Spotkanie miało dramatyczny przebieg. Już w drugim biegu Motor stracił Wiktora Lamparta, który spowodował kraksę, na której sam wyszedł najgorzej - pojechał do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie czterech kości śródręcza. Lublinianie nie mieli rezerwowego juniora, więc w dwóch biegach oddali punkty za darmo. Tyle że w dziewiątym biegu Falubaz stracił z kolei Martina Vaculika, również mocno obitego po upadku.